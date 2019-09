Glissières à câbles sur l'A- 50 : malgré les critiques, le ministre Lacombe persiste

Le projet de glissières de sécurité à haute tension proposé par le gouvernement caquiste pour sécuriser l'autoroute 50 continue de susciter des critiques. Pour sa part, le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe persiste et affirme qu'il s'agit d'une « bonne nouvelle au Québec ».

On a clairement dit que c'est un projet pilote, qui va nous permettre d'évaluer comment cette situation va évoluer , a rappelé le ministre en entrevue avec Radio-Canada.

J'aime mieux me faire critiquer parce qu'on essaie quelque chose que de me faire critiquer parce qu'on reste les bras croisés, Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Outaouais

Rappelons que les glissières seront installées pour séparer les deux voies de circulation sur la portion de l'A-50 entre Gatineau et l'Ange-Gardien.

Il s'agit d'un tronçon de 5,4 km sur lequel bon nombre d'accidents sont survenus dans les dernières années. Québec prévoit installer ces clôtures le printemps prochain, en attendant l'élargissement de ce tronçon.

Or, une enquête de Radio-Canada révélait que ces glissières ne seraient pas conçues ni testées pour des autoroutes contiguës comme l'A-50.

« De l'improvision », déplore l'opposition officielle

Gaétan Barrette, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports, a réagi à ce projet controversé.

C'est très surprenant de voir qu'on va installer quelque chose qu'on installerait nulle part en Amérique du Nord et qu'en plus, on l'installe contrairement aux règles fondamentales dictées par les grandes organisations nord-américaines , a-t-il déploré.

Le député libéral Gaétan Barrette Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

M. Barette a ajouté que les glissières mettraient la vie des gens en danger , en ajoutant que le ministre des Transports François Bonnardel avait été irresponsable .

On est dans l'improvisation totale, les recherches n'ont pas été faites. Je ne peux pas croire qu'au ministère des Transports, on ne savait pas ça. Gaétan Barrette, député libéral et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports

Le ministre Bonardel a refusé les demandes d'entrevue de Radio-Canada.

La semaine dernière, il était de passage en Outaouais pour annoncer l'installation de la glissière à câbles. Le ministre avait alors indiqué que les travaux devraient durer huit semaines.

Le gouvernement procédera à l'élargissement du tronçon au printemps 2021.

Avec les informations de Jérôme Bergeron