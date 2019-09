Près de 250 arrestations à Toronto depuis le début d'un projet antigang

Le Service de police de Toronto a procédé à 240 arrestations et porté 525 accusations dans le cadre du projet « Community Space », lancé en août pour lutter contre la violence armée et les gangs de rue dans les secteurs de la ville les plus vulnérables.

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders, a fait le point lundi à mi-chemin de cette initiative qui doit durer 11 semaines.

Lancé en réponse à une vague de fusillades dans la métropole ontarienne cet été, avec un financement de 4,5 millions de dollars des trois ordres de gouvernement, le projet a pour but d’améliorer le sentiment de sécurité dans les quartiers qui sont particulièrement touchés par la violence armée.

La police de Toronto a ainsi déployé plus de policiers sur le terrain, sous la direction du Groupe de travail intégré sur les armes à feu et les gangs, pour recueillir des renseignements et assurer une présence accrue. Les agents surveillent en particulier les accusés libérés sous caution et les récidivistes potentiels.

Le nombre de fusillades a baissé de 30 % dans les six premières semaines du projet, comparé à la période de six semaines précédant le début de cette initiative, a souligné Mark Saunders.

Sur les 525 accusations déposées depuis le début du projet, 35 % concernaient des infractions liées aux armes à feu, 17 % étaient liées à un non-respect des conditions de remise en liberté, et 11 % à des infractions graves comme des agressions sexuelles ou vols.

La police ajoute que 12 individus qui avaient été libérés sous caution après une infraction liée aux armes à feu ont été réarrêtés.

Cette visibilité plus importante de nos agents, dans leurs véhicules de patrouille ou à pied, dans les secteurs fréquentés par les gangs de rue, a eu un effet dissuasif , assure le chef Saunders.

Le Groupe de travail intégré sur les armes à feu et les gangs a également tenu six rencontres publiques de prévention et de sensibilisation, et prévoit en organiser une trentaine.

Le projet doit prendre fin le 31 octobre.