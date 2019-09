Les francophone d'Halifax auront une nouvelle école en 2020

La communauté francophone de la région d’Halifax aura une école de plus à la rentrée 2020, annonce le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Le provincial investira 28,5 millions de dollars pour acheter et rénover la Newbridge Academy, à Dartmouth, une école privée qui a récemment fermé ses portes.

La communauté acadienne et francophone de la province est en pleine croissance. Cette nouvelle école contribuera à répondre à la demande pour une éducation en français langue maternelle dans la région et offrira aux élèves et aux familles un environnement d’apprentissage moderne , affirme le ministre de l’Éducation, Zach Churchill.

L’annonce ravit le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, Michel Comeau.

Cette école nous permettra non seulement d’offrir à nos élèves un établissement d’enseignement moderne, aussi d’aborder les problèmes d’espace dans les écoles de la Municipalité régionale d’Halifax , souligne Michel Comeau.

Une fois les travaux de rénovation terminés, l’école devrait pouvoir accueillir environ 900 élèves.