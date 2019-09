Un premier plan d'agriculture urbaine pour la MRC Rimouski-Neigette

Après avoir mené des consultations auprès de plus de 120 citoyens dans les neuf municipalités de son territoire, la MRC Rimouski-Neigette a dévoilé son premier plan d'agriculture urbaine, lundi.

Au cours des quatre prochaines années, la MRC, en collaboration avec COSMOSS Rimouski-Neigette, souhaite notamment favoriser l'agriculture en circuit court et développer davantage de cuisines collectives dans la région.

Parfois, les gens ne savent pas quoi faire avec leur production. On veut aussi qu'ils sachent comment transformer [leurs légumes et leurs fruits] , explique l'agente de liaison et de mise en œuvre de COSMOSS, Hirondelle Varady-Szabo.

Cinq projets se sont déjà concrétisés sur le territoire, selon Mme Varady-Szabo, notamment celui de créer un jardin pédagogique à Saint-Eugène-de-Ladrière.

Quand on parle d'agriculture urbaine, on ne parle pas juste de Rimouski, mais du cœur de chaque village. Hirondelle Varady-Szabo, agente de liaison et de mise en œuvre pour COSMOSS Rimouski-Neigette

L'agente de liaison et de mise en œuvre de COSMOSS Rimouski-Neigette et membre du comité de suivi, Hirondelle Varady-Szabo Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Passer de l'idée à l'action

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, invite maintenant les maires de sa MRC à s'inspirer de ce plan d'action pour développer des projets en agriculture urbaine dans leurs municipalités.

On a fait le choix de faire un plan, mais il faut que ça se traduise par du concret , a-t-il dit en point de presse.

Le comité de suivi du plan d'agriculture urbaine de la MRC Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Souvent, comme élu, quand on veut intervenir dans un dossier, la question qu'on se pose, c'est comment je le fais. Là on a un plan qui nous trace les grandes lignes , affirme-t-il.

Quelques exemples de projets proposés en agriculture urbaine Intégrer des plantes comestibles dans l'aménagement urbain (Esprit-Saint)

Mettre en place des maillages entre les aînés et les écoles pour le transfert des connaissances relatives à la transformation alimentaire (Saint-Anaclet-de-Lessard)

Création d'un marché public (Saint-Fabien)

Un comité de suivi comprenant entre autres des partenaires de la MRC, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), de l'Union des producteurs agricoles (UPA) et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a été créé afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs ciblés par le plan.

Lien vers le plan d'action en agriculture urbaine de la MRC Rimouski-Neigette (Nouvelle fenêtre) (Radio-Canada n'est pas responsable des contenus des sites externes)