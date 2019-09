Vague de solidarité pour un Fransaskois atteint d’un cancer au cerveau

L’ancien directeur général de l’Association des parents fransaskois, Valery Mucowintore, est l’un des trois instigateurs de cette campagne faite au nom d’Acquiline Nyandwi, la femme de Paul Ntahondakirira.

En moins de deux semaines, plus de 100 donateurs ont permis d’amasser plus de 13 000 $. L’objectif est de recueillir 50 000 $.

Dans la description de la campagne, on explique que Paul Ntahondakirira, sa femme et leurs trois jeunes enfants étaient une famille pleine d’espoir avant d’être frappée subitement par le diagnostic dévastateur.

Paul et son épouse ont pris leur courage à quatre mains en retournant aux études et viennent de recevoir leur diplôme. La carrière d’enseignant étant très prometteuse, ils espéraient pouvoir entrer sur le marché du travail, commencer à rembourser leurs dettes et s’occuper de leur famille.

Les initiateurs de la collecte de fonds veulent donner une lueur d’espoir à la famille de l’homme décrit comme un père de famille au coeur grand comme le ciel .

M. Ntahondakirira doit bientôt commencer des séances de chimiothérapie et de radiation qui s’annoncent pénibles physiquement, moralement et financièrement, peut-on lire sur la page de la campagne.