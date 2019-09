Dernière journée émotive pour un policier qui a servi 40 ans

L’agent Mario Laliberté a eu droit à de grands honneurs, lundi, lors de sa dernière journée après 40 années de service dans les forces de l’ordre. Le policier a eu droit à une escorte policière et à une haie d’honneur à son arrivée au poste du Service de police de Sherbrooke.

Escorté par trois motos et plusieurs voitures de police, Mario Laliberté était attendu par une vingtaine de ses collègues, lundi matin.

Mario Laliberté a eu droit à une escorte policière et à une haie d’honneur à son arrivée au poste de police du Service de police de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / John Naïs

À son arrivée, il a eu droit à de longues accolades très émotives.

C’est un beau métier. C’est le plus beau métier du monde. Je ne pourrais jamais regretter ce que j’ai choisi. J’ai travaillé pour devenir policier et que je le sois devenu, je me sentais à ma place , explique celui qui a commencé son métier à l’âge de 21 ans.

J’ai le sentiment du devoir accompli. Mario Laliberté, agent du SPS bientôt à la retraite

L’agent Mario Laliberté . Photo : Radio-Canada

Mario Laliberté dit qu’il a eu la chance de travailler avec une belle équipe. C’est ce qui motive de travailler aussi longtemps, d’être bien entouré , continue-t-il.

La retraite, c’est quelque chose à découvrir. Je m’attends à en profiter. Tout simplement. Je vais penser à moi. Mario Laliberté

Ses collègues visiblement émus n’avaient que de bons mots à son égard. C’est quelqu’un d’engagé, d’impliqué dans la communauté et de très proche des gens , reconnaît Alain Roy qui a connu Mario Laliberté il y a une vingtaine d’années. Ils ont travaillé ensemble dans l’ancien corps policier de Rock Forest.

La police, c’est comme une grande famille. On est souvent ensemble. On vit les choses ensemble. C’est pour ça que les départs sont difficiles , explique M. Roy, un brin de tristesse dans la voix.

C’est un homme qui pense beaucoup au bien-être des jeunes. Isabelle Gendron, relationniste au SPS

M. Laliberté a été policier communautaire au Triolet pendant 15 ans. Une petite cérémonie avait même été organisée en son honneur la semaine dernière à l'école secondaire de Sherbrooke.