Ultime rencontre ce soir pour tenter de sauver les Aigles

Ces garanties doivent être offertes à la Ligue Frontier qui, selon toute vraisemblance, fusionnera avec la Ligue Can-Am dans laquelle évoluaient les Aigles. Les autres équipes de la Can-Am ont déjà signifié leur intégration à la Frontier, vendredi dernier.

Au micro de l’émission Facteur matinal, le directeur général des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, a expliqué que ce manque à gagner, qui s’élève entre 50 000 $ et 150 000 $ pour l’équipe, était entre autres relié aux activités qui sont deux fois plus nombreuses qu’il y a quelques années, alors que le maire Yves Lévesque était en poste.

Monsieur Lévesque nous a toujours demandé de remplir le stade d’activités, a-t-il mentionné. Sauf qu’en doublant l’utilisation, ça nous coûte plus cher, de personnel de ménage, de personnel de terrain, plus cher d’entretien de terrain aussi.

La semaine dernière, les Aigles ont demandé à la Ville de Trois-Rivières une aide financière supplémentaire immédiate de 50 000 $. Le conseil municipal a cependant décidé d’attendre le budget de décembre avant de se prononcer sur cette aide. Depuis, plusieurs gens d’affaires ont dit souhaiter soutenir financièrement l’équipe, mais aucun nom n’a encore été dévoilé.

L’équipe avait jusqu’au 25 septembre pour adhérer à la ligue Frontier, mais a réussi à obtenir un délai, selon monsieur Martin.

Jeudi matin, les actionnaires étaient prêts à dire que c'était fini, mais on a finalement eu des appels de gens qui nous ont dit qu’on ne pouvait pas laisser ça aller. On ne demande à personne de se présenter avec un chèque ce soir, mais toute personne intéressée à aider les Aigles est la bienvenue.

Il n’y a pas d’autre choix que la ligue Frontier parce qu’il n’y a plus de Ligue Can-AM. On est déjà dans une ligue junior, on n’ira pas jouer dans le senior.

René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières