Heurtée par un véhicule, une Winnipegoise réclame plus de sécurité pour les piétons

Shannon Furness traversait l’avenue Corydon au coin de la rue Cockburn, vendredi matin, quand elle s’est fait happer par un véhicule.

Depuis des années, la Winnipegoise tente de sensibiliser la population à la sécurité des piétons et des cyclistes sur les routes. Elle est frustrée de voir à quel point les automobilistes sont distraits lorsqu’ils conduisent.

Le conducteur m’a happé de plein fouet, sans freiner, dit-elle. J’ai volé sur un mètre et demi à deux mètres au-dessus de Corydon.

La piétonne affirme avoir pris toutes les précautions avant de traverser : appuyer sur le bouton pour le signaler aux automobilistes, attendre que la circulation s’arrête et établir un contact visuel avec l'automobiliste le plus proche, qui lui a fait signe d’avancer. C’est alors qu’un autre véhicule a traversé à environ 40 km/h et l’a percutée.

Shannon Furness a été emmenée au Centre des sciences de la santé en ambulance pour deux points de suture à la tête ainsi que quelques plaies et ecchymoses.

J’ai été chanceuse de m’en sortir comme ça compte tenu des circonstances et de ce qu’on entend des accidents avec des piétons , dit-elle.

Samedi, un travailleur de la construction a été envoyé à l’hôpital dans un état critique après avoir été heurté par un véhicule près des rues Sturgeon et Murray Park.

Le lendemain, deux autres piétons ont subi le même sort, alors qu’ils traversaient l’avenue Portage, près de l’hôpital Grace.

De l'empathie pour les conducteurs

Malgré tout, Shannon Furness ne garde pas de rancoeur envers le conducteur qui l’a happée.

Elle affirme avoir agi comme il le fallait, mais reconnaît que les piétons et cyclistes ont parfois une part de responsabilité dans ces accidents.

Elle voudrait cependant que la Ville installe des appareils de surveillance aux feux rouges afin d'encourager les conducteurs à adopter des comportements plus sécuritaires lorsqu'ils sont au volant.

La Winnipegoise espère aussi que la Ville, la province et la Société d’assurance publique du Manitoba pourront travailler ensemble pour améliorer le problème qui, selon elle, ne cesse de croître.

Avec les informations de Rachel Bergen