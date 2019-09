Google rend hommage au coureur Harry Jerome

Pour sa soeur Valerie Jerome, le doodle est une reconnaissance méritée pour son frère. Après tout, il ne courait jamais pour une médaille d'or, dit-elle. Le nom de Harry transcendera, en continuant à lutter contre les défis.

Harry Jerome est né à Prince Albert, en Saskatchewan, le 30 septembre 1940. Sa famille a par la suite déménagé à Winnipeg, avant de s'installer à Vancouver.

Un doodle est un logo modifié de Google que le géant du web publie régulièrement pour souligner des moments historiques, l’œuvre d’artistes majeurs, des fêtes nationales, etc.

Harry Jerome franchit une ligne d'arrivée vers 1961. Photo : Armée canadienne

Il a toujours été sportif et impliqué dans le sport, mais il n'a commencé à courir qu’une fois à l’université, lorsqu'un autre étudiant s’est moqué de ses capacités de coureur et a suggéré d'avoir une course , raconte Valérie Jerome.

C'était le défi dont Harry avait besoin. Il a affronté ce jeune homme et l'a laissé loin derrière lui. Valerie Jerome

À ce moment-là, Harry et moi avons rejoint un nouveau club d'athlétisme à Vancouver et le reste est maintenant gravé dans l'histoire , raconte-t-elle.

En effet, Harry Jerome allait établir des records mondiaux, et remporter des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux panaméricains.

Racisme et adversité

Au-delà des victoires, il connaissait des difficultés découlant du racisme.

Nous étions certainement vus comme des étrangers et pour une grande partie de la presse, certainement pas tout le monde, Harry était quelqu'un à qui [les journalistes] ne souhaitaient pas parler , dit-elle.

Il était très silencieux et timide. Ils [les journalistes] ont décidé qu'il était arrogant et noir. Valerie Jerome

À la suite de graves blessures, Harry Jerome a été critiqué par les médias, qui disaient qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour être un compétiteur de classe mondiale. Sa deuxième blessure était suffisamment grave pour qu'un chirurgien annonce qu’il ne pourrait plus jamais courir.

Les doutes au sujet de Harry Jerome étaient source de motivation, affirme sa soeur. Vous savez, il a ensuite participé à deux autres Jeux olympiques et établi de nouveaux records du monde , dit-elle.

La ville de Prince Albert a reconnu l'héritage de Harry Jerome suivant son décès, en 1982, avec un cairn rendant hommage au coureur, tandis qu'une statue de lui est visible dans le parc Stanley, à Vancouver. Photo : Radio-Canada

Maintenant, le doodle présente son héritage à de nouveaux publics.

Selon un porte-parole de Google Canada, Harry Jerome a été choisi à la suite d'un processus de sélection qui vise à célébrer une diversité de sujets reflétant la personnalité de Google, à enseigner aux gens quelque chose de nouveau et, plus important encore, à comprendre la culture locale.

Cela a certainement un sens pour Valerie Jerome, qui souhaite que son frère serve d'exemple, et montre que les échecs ou les revers ne définissent pas à eux seuls une vie, que l'on peut se blesser ou ne pas atteindre le podium et continuer à réussir.

Je pense que c'est un exemple remarquable pour les jeunes athlètes et ceux qui se lancent dans leur carrière, qu'il est possible de se reprendre en main et de tout recommencer avec dynamisme et grâce à l'amour du sport , dit-elle.

Avec les informations de Janani Whitfield , CBC News