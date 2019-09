J’étais un double péteux, car je pétais de la broue et des coches , a dit d’emblée Rachid Badouri. L’entrevue a été consacrée en grande partie à son problème d’attitude qui a failli lui coûter son mariage.

L’humoriste avoue que sa femme et Lise Dion lui ont fait réaliser qu’il fallait absolument qu’il change. La première lui a donné un ultimatum en lui disant qu’elle partirait s’il ne changeait pas. C’est un miracle qu’elle soit encore là. [...] Elle est vraiment restée et une autre femme aurait eu le droit de me sacrer là, puis de me casser la gueule. Ça aurait été correct , ajoute-t-il, ému, en mettant de l’avant la grande gentillesse de son amoureuse, qui avait atteint sa limite.

Quant à Lise Dion, elle lui a fait réaliser que son attitude n’était pas respectueuse. Lors d’une rencontre, il l’a abordée, car il la sentait très froide avec lui.

Elle m’a dit qu’elle n’avait rien contre moi personnellement, car elle ne me connaissait pas, mais la manière dont j’agissais la dérangeait. Elle m’a dit : “Chaque fois que j’entends parler de toi, c’est pour dire que tu veux changer de place, tu ne veux pas passer en dernier et des caprices. Pourquoi n’arrêtes-tu pas de chialer? Est-ce que tu te rends compte de la job qu’on a? Est-ce que tu sais que les humoristes au Québec sont les mieux payés au monde? Tu sais ce que je fais quand je pense que j’ai peut-être un coup de tête enflée? Je vais m’asseoir dans un Dunkin, puis je repense au temps où j’étais là et que la vie n’était pas aussi facile.” Ça m’a vraiment donné une claque et a touché mon orgueil. Et au moment où je suis arrivé pour lui parler, c’est comme si la vie s’était arrangée pour me faire fermer la gueule, car quelqu’un est arrivé pour venir la chercher. Rachid Badouri, qui résume sa conversation avec Lise Dion

Il souligne que cette discussion l’a vraiment marqué. Il en a même parlé sur Facebook le soir même pour la remercier.

Succès rapide = grosse tête?

L’humoriste ajoute que lorsque le succès frappe rapidement un artiste, il est difficile de l’assumer. Ton caractère n’est pas prêt à accoter ce succès-là. C’est la catastrophe et ça a été mon cas. Tu commences à péter des crises, quand tu as peur et que tu es dans une situation où tu ne comprends pas ce qui se passe.

Rachid Badouri sur le plateau de «Tout le monde en parle » Photo : Radio-Canada

En entrevue, il s’est souvent référé à lui-même en s’appelant le « trou de cul ». Il a expliqué qu’il était au sommet de son art alors qu’il était généreux et voulait bien paraître auprès de certaines personnes. Tu deviens un as de te présenter en public. Tu montres l’exemple du beau-fils parfait que toute mère aimerait avoir.

Son ancien gérant l’a même enregistré lors d’une de ses crises pour lui faire réaliser son attitude. Je ne me sentais même pas mal de la dégueulasserie et du mal que je faisais autour de moi, mais je me sentais mal, car j’avais peur des conséquences. [...] Je ne voulais pas que ma réputation en soit affectée. C’est pour ça que je me sentais mal , explique-t-il.

Il remercie son psychologue

L’humoriste avoue avoir fait une thérapie pour corriger ce trait de caractère après l’ultimatum de sa femme. Il explique que ç’a été totalement magique avec son psychologue, même si au départ il ne voulait pas consulter, car il pensait que les thérapies étaient réservées aux personnes aux prises avec des problèmes de maladie mentale.

Ça a été comme aller voir un peintre. C’était de longues conversations, des fois pénibles, et il y avait de la place pour tout, même l’interdit. Je racontais tout. Chaque fois que je le rencontrais, c’était comme si le peintre peignait une petite image de moi avec un petit pinceau. Après de longs mois de rencontres, il avait peint l’image exacte de qui j’étais et non pas de la personne que je pensais être. Deux personnes vraiment loin l’une de l’autre. Rachid Badouri

Son psychologue expliqué qu’il n’était pas un homme nouveau, car ça impliquait qu’il y avait toujours une nouvelle version améliorée et qu’il s'épuiserait à faire ça. Il est préférable de trouver sa véritable personnalité et de s’améliorer en partant de ça.

Pour Rachid Badouri, il était nécessaire de tout raconter, d'être transparent et honnête, pour évacuer la superficialité qui était sa marque de commerce.

Un enfant roi

Rachid Badouri est le troisième enfant de la famille. Il raconte que sa mère a fait une fausse couche et souffert de diabète avant de l’avoir. L’enfant miracle est devenu l’enfant roi. J’avais raison quand j’avais tort , explique-t-il.