Le Syndicat des Métallos apporte son soutien au Bloc Québécois dans Manicouagan

Le Syndicat des Métallos apporte son soutien à la députée sortante et candidate du Bloc Québécois dans Manicouagan, Marilène Gill, notamment parce qu’elle a l’intention de déposer un nouveau projet de loi pour protéger les fonds de pension et les assurances des retraités.

Au cours de son dernier mandat, le projet de loi C-372 défendu par Marilène Gill et qui visait à protéger les fonds de pension et les assurances collectives des travailleurs et des retraités n’avait finalement pas été adopté. La Chambre des communesn’avait pas eu le temps de terminer ses travaux sur ce projet de loi, avant le déclenchement de la campagne électorale.

La candidate pour le Bloc Québécois veut poursuivre le travail sur ce dossier.

Le Bloc Québécois et moi serons toujours de toutes les luttes aux côtés des travailleurs. C’est pourquoi nous déposerons également des projets de loi pour le respect de la langue française en milieu de travail, contre les briseurs de grève, pour le retrait préventif pour la femme enceinte ou qui allaite. Mon parti et moi, nous croyons à la justice et à la force de la solidarité pour y accéder , a déclaré Marilène Gill.

Rappelons que le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet, poursuit sa tournée dans l’Est-du-Québec. Il est de passage à Sept-Îles, lundi, pour soutenir Marilène Gill.