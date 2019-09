Le navire Apollo deviendra un récif artificiel pour la plongée sous-marine à Godbout

Une nouvelle organisation à but non lucratif, la Société Apollo de Godbout, permettra la réalisation du projet. La Société devra au préalable avoir obtenu les autorisations de Transports Canada et d’Environnement Canada.

Selon un communiqué émis par la Société Apollo, la nouvelle entité achètera le navire pour la somme symbolique d’un dollar.

En réparation suite à la collision avec le quai de Godbout en février Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

De son côté, la STQ contribuera aux frais de préparation du navire pour un maximum de 2 millions de dollars, soit l’équivalent ce que la société d’État aurait dû payer pour envoyer le navire à la ferraille.

En juillet dernier, une délégation de la Manicouagan, les maires de Godbout et de Baie-Comeau en tête, avait demandé à la STQ de lui céder le navire Apollo.

Nous sommes emballés à l’idée de donner une seconde vie à ce navire et d’en faire un levier de développement économique et touristique , a déclaré le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard. Le navire submergé deviendra un nouvel habitat pour la faune et la flore aquatiques, prévoient les promoteurs.

Après avoir évalué ses options, la STQ a choisi de répondre à l’appel de la communauté de la Côte-Nord, a commenté le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut. Non seulement ce projet deviendra une nouvelle attraction pour de nombreux visiteurs, mais il permettra de conclure l’aventure de l’Apollo sur une note positive.

L'intérieur du traversier Apollo Photo : Radio-Canada / Bénédicte Filippi

En effet, ce navire en fin de vie a fait couler beaucoup d’encre l’hiver dernier, alors que la STQ l'avait acheté pour remplacer temporairement le F.-A.-Gauthier, lui-même hors d’usage à la suite d’un problème de propulseurs.

En plus de problèmes techniques, l’Apollo a aussi percuté le quai de Godbout et celui de Matane. Si l'on tient en compte tous les frais, l'Apollo aura coûté 3,5 millions de dollars aux contribuables québécois, pour seulement 17 jours de navigation. Il faut aujourd'hui ajouter les 2 millions de dollars additionnels pour le projet de Godbout.