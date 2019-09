La démission de la vice-présidente est entrée en vigueur immédiatement.

Le message de la publicité nuit à la réputation de l’Université de l’Alberta et décrédibilise ses recherches poussées sur les changements climatiques , a-t-elle reconnu par voie de communiqué.

Dans le cadre de sa campagne intitulée « La vérité compte », l’Université a installé quatre panneaux à Calgary et Edmonton sur lesquels on peut lire que « les changements climatiques permettront d'accroître les productions d’orge en Alberta qui utiliseront moins d’eau et qui pourront nourrir davantage de bovins. »

Je présente mes excuses et assume l’entière responsabilité de [ce message]. Jacqui Tam, vice-présidente des relations universitaires (démissionnaire) de l’Université de l’Alberta.

Malaise

Les panneaux publicitaires ont été particulièrement critiqués en cette semaine de mobilisation mondiale pour le climat, par les internautes sur la toile, mais aussi par la communauté scientifique.

À l’Université de l’Alberta, certains s’étonnent que les résultats d’une étude visant à prédire les conséquences qu’auront les changements climatiques aient ainsi été détournés pour appuyer leurs éventuels effets positifs.

Il est risqué de diffuser des observations scientifiques sorties de leurs contextes, en particulier en ces temps de scepticisme envers la science. Matina Kalcounis-Rueppell, doyenne de la faculté des sciences de l'Université de l’Alberta

Cela envoie comme message que les changements climatiques ne sont pas si mauvais que ça. C’est très troublant. C’est assez irresponsable de leur part. J’aurais honte si mon université faisait cela , avait réagi la semaine dernière le professeur à l'Institut des ressources, de l'environnement et de la durabilité de l'Université de la Colombie-Britannique, Kai Chan.

De son côté, le président de l’Université, David Turpin affirme que la procédure habituelle n'a pas été suivie lors de cette campagne.

Cette publicité n’aurait jamais vu le jour, si elle était passée entre les mains de l’équipe de direction qui s’occupe normalement d’approuver ce genre de communication , garantit-il.

Si David Turpin comprend la maladresse du message qui a été diffusé, il rappelle également que plusieurs chercheurs de l’Université ont pour mission d’anticiper l’adaptation nécessaire aux changements climatiques.