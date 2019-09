1000 corbeaux en origami pour un souhait de réconciliation

Selon la légende, quiconque plie 1000 oiseaux en papier au cours d’une seule année verra son souhait exaucé.

Notre souhait est la réconciliation , dit la responsable de la promotion de l'engagement des étudiants autochtones à l'UNBC, Beverly Best.

Le corbeau a été choisi pour son importance dans la culture autochtone, explique Beverly Best. Photo : Radio-Canada / Andrew Kurjata

L’idée d’utiliser du papier noir pour représenter le corbeau vient de l’importance de cet animal dans la culture autochtone de la côte ouest.

Le corbeau représente un filou dans de nombreuses légendes , explique Mme Best.

Dans l'histoire de la création, il a volé le soleil pour éclairer un monde sombre, et c'est ainsi que nous voyons la réconciliation : c'est le corbeau qui nous aide à éclairer une situation sombre. Beverly Best, responsable de la promotion de l'engagement des étudiants autochtones à l'UNBC

Les séances de pliage sont beaucoup plus qu'un projet artistique. On y évoque l'histoire des peuples autochtones du Canada, y compris les pensionnats et les 94 appels à l'action présentés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Mme Best dit que la difficulté de plier les corbeaux en papier reflète la conversation difficile que les Canadiens doivent avoir sur les relations avec les peuples autochtones.

À peu près à mi-chemin du pliage, tout le monde commence à gémir et à se plaindre de la difficulté que cela représente, dit-elle. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi de procéder ainsi : parce que la réconciliation elle-même est difficile et nous souhaitons que vous y pensiez lorsque vous fabriquez votre corbeau.

Même si c'est difficile, n'abandonnez pas , dit-elle.

Avec les informations de CBC News