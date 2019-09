Arsenic : les citoyens entendent maintenir leurs moyens de pression

À la suite de la publication du rapport de l'étude de biosurveillance vendredi, le comité Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET) entend maintenir la pression sur le gouvernement et sur la fonderie Horne.

Mireille Vincelette, porte-parole du comité ARETArrêt des rejets et émissions toxiques , soutient que le comité a l'intention de demander des actions de la part du ministère de l'Environnement.

C'est sûr qu'on va faire un retour au ministre Charette, qui a dit qu'il attendait ce rapport pour agir, donc on va vérifier avec lui s'il va tenir sa parole, affirme-t-elle. On va continuer aussi à faire des pressions sur ses collègues et sur le premier ministre pour que les choses changent.

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette a accordé une entrevue à Radio-Canada au sujet de l'arsenic. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Mme Vincelette mentionne que le rapport a mis en lumière les divers les risques que les émissions de la fonderie puissent avoir sur la santé.

À trois nanogrammes par mètre cube, on n'est pas certain que les enfants ne seront pas imprégnés, qu'il n'y aura pas de trouble sur la santé, donc c'est vraiment un minimum qu'on devrait viser. Mireille Vincelette, porte-parole du comité ARET

La fonderie Horne a dit qu'elle prenait acte du rapport et qu'elle poursuivait ses projets pour réduire ses émissions. Mireille Vincelette rapporte que le comité ARETArrêt des rejets et émissions toxiques croit toutefois que davantage de mesures doivent être mises en place, et ce, le plus tôt possible.

On croit que l'équipe ici fait tout ce qu'elle peut en son pouvoir, par contre elle va devoir avoir beaucoup plus de ressources et de financement de Glencore pour pouvoir faire bouger les choses plus rapidement , estime-t-elle.

Climat et arsenic, deux causes liées

Plusieurs membres du comité ARETArrêt des rejets et émissions toxiques ont d'ailleurs participé à la marche pour le climat qui a eu lieu vendredi à Rouyn-Noranda, tout comme dans plusieurs villes de la province.