Fin de contrat de travail pour les employés de l'usine de Bombardier à La Pocatière

Les négociations pour la nouvelle convention collective viennent tout juste de commencer selon le président du syndicat des employés de l'usine, Claude Michaud. Ce dernier n'a pas voulu commenter la teneur des négociations pour ne pas nuire au processus avec l'employeur.

Il en va de même pour Bombardier Transport, qui a préféré ne pas se prononcer sur les discussions en cours.

Claude Michaud, président du Syndicat des employés de l'usine Bombardier de La Pocatière Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En avril dernier, l'entreprise avait transmis un avis de licenciement collectif à 85 employés de l'usine. Quelques semaines plus tard, 87 autres personnes ont appris qu'elles perdaient leur emploi en raison de l'achèvement des contrats liés au métro de New York et des trains légers sur rail de Toronto et d'Edmonton.