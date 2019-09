Justin Trudeau promet 250 millions contre la violence armée

M. Trudeau fera campagne à Toronto, lundi, et doit donner plus de détails sur son plan.

Le maire de Toronto, John Tory, a qualifié cette promesse d'investissement de « pas dans la bonne direction » et incite les autres partis à en faire autant.

Pour lui, il est important de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence armée et de financer plus de programmes pour les jeunes à risque.

Je crois que ces investissements, jumelés à des lois plus strictes sur les armes à feu et les libérations conditionnelles, de l'aide pour les policiers et des efforts accrus pour combattre le trafic d'armes à la frontière vont contribuer à contrecarrer la montée de la violence armée au Canada , affirme le maire Tory.

Justin Trudeau a promis plus tôt en septembre, lors d'une visite à Toronto, de bannir les armes d’assaut si les Canadiens lui accordent un second mandat. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Trudeau pas prêt à bannir les armes de poing

Les libéraux fédéraux promettent aussi dans leur plateforme électorale « d'élargir les programmes de déjudiciarisation afin de garder les jeunes à risque à l'écart du système de justice pénale », en plus d'accorder plus de ressources à l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada pour « détecter et pour freiner la circulation d’armes à feu à nos frontières ».

Toutefois, M. Trudeau n'a pas voulu s'engager jusqu'à maintenant à bannir les armes de poing au pays, tel que le réclament notamment les maires de Toronto, de Montréal et de Vancouver.

Le chef libéral s'engage en revanche à interdire les armes d'assaut, dont les fusils semi-automatiques AR-15.

Plus de détails à venir