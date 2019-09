Funérailles de l'ancien président français Jacques Chirac

La France a adressé lundi un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi dernier , et qui va être inhumé dans la plus stricte intimité après avoir reçu un hommage solennel en présence de quelque 80 personnalités étrangères.

Ce lundi est décrété journée de deuil national en France, avec minute de silence dans les administrations et les écoles, honneurs funèbres militaires et un service religieux solennel à l'église Saint-Sulpice à Paris, présidé par le chef de l'État, Emmanuel Macron.

Drapé de bleu-blanc-rouge, le cercueil de Jacques Chirac a remonté la nef de l'église parisienne Saint-Sulpice, sous les yeux de près de 2000 invités. A l'entrée, la foule massée sur le parvis a applaudi l'entrée du corps dans l'église.

Outre Vladimir Poutine, ses homologues italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso et les premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban étaient présents, ainsi que le roi Abdallah de Jordanie et l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Dès vendredi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ainsi que le premier ministre belge, Charles Michel, avaient aussi annoncé leur présence.

Souffrant, le roi du Maroc, Mohammed VI, était représenté par son fils, le prince Moulay El Hassan.

Les invités assistent au dernier service de feu le président français Jacques Chirac à l'église Saint Sulpice, à Paris, le 30 septembre 2019. Photo : Reuters

Des dirigeants politiques en place pendant les mandats présidentiels de Jacques Chirac ont aussi fait le déplacement, comme l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, l'ancien premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero et l'ancien président sénégalais Abdou Diouf.

Emmanuel Macron recevra ensuite certains de ces visiteurs pour un déjeuner.

À l'annonce du décès jeudi, à l'âge de 86 ans, de Jacques Chirac, malade depuis plusieurs années, nombre de personnalités dans le monde avaient tenu à honorer sa mémoire.

Vladimir Poutine qui, dans une interview au Financial Times en juin, avait fait part de son admiration pour Chirac, le désignant comme le dirigeant étranger l'ayant le plus impressionné dans sa carrière, avait ainsi salué jeudi un leader sage et visionnaire .

Les condoléances des États-Unis ont quelque peu tardé. Ayant dédié sa vie au service public, l'ancien président Chirac a travaillé sans relâche pour préserver les valeurs et les idéaux que nous partageons avec la France , a déclaré le secrétaire d'État, Mike Pompeo, dans un communiqué dimanche.

Après une cérémonie réservée à la famille, les honneurs militaires ont été rendus lundi matin à Jacques Chirac aux Invalides à Paris.

Les Français, eux, lui ont rendu un dernier hommage sur le trajet du convoi funéraire jusqu'à l'église Saint-Sulpice.

Des centaines de personnes ont suivi les funérailles de l'ancien président français Jacques Chirac à l'extérieur de l'église Saint-Sulpice lors d'une journée de deuil national à Paris, le 30 septembre 2019. Photo : Reuters / Charles Platiau

Hommage populaire dimanche

Déjà dimanche, plusieurs milliers d'anonymes se sont pressés à l'hôtel militaire des Invalides – qui héberge notamment le tombeau de Napoléon – pour aller se recueillir devant le cercueil de cette figure de la vie politique française, auréolée, notamment depuis son retrait de la vie politique, d'une image d'humaniste et de bon vivant profondément français , qualités et défauts compris.

Ces citoyens, souvent émus, ont longuement patienté par un temps gris, voire sous la pluie, dans la cour des Invalides et jusque dans la rue, pour pouvoir défiler devant le cercueil de l'homme qui présida la France durant 12 ans (1995-2007), après avoir été maire de Paris entre 1977 et 1995 et plusieurs fois premier ministre.

Ma mère est très très réconfortée en ayant vu ces images à la télévision, a déclaré sa fille Claude Chirac au sujet de sa mère Bernadette, elle-même très « fragilisée » et qui n'est pas apparue publiquement depuis le décès de son époux jeudi à leur domicile parisien.

À l'église Saint-Sulpice, le service solennel s'est déroulé en présence, côté français, des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing.

La classe politique française était aussi largement représentée.

Mais la chef de l'extrême droite Marine Le Pen, dont le père avait fait de Jacques Chirac un « ennemi », a renoncé à s'y rendre, après les réserves de la famille Chirac sur sa présence.

Jacques Chirac, au fil d'évolutions parfois sinueuses, a toujours affiché un rejet intransigeant de l'extrême droite.

Selon le souhait de son épouse, il sera inhumé au cimetière parisien du Montparnasse dans le caveau où repose leur fille aînée Laurence, décédée en 2016.