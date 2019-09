Des maisons rénovées en prévision de l’entrée en service du pont Gordie-Howe

L’objectif est de protéger les maisons qui seront exposées à plus de pollution et à la circulation de plus nombreux camions une fois que le nouveau pont Windsor-Détroit sera construit.

Le programme Bridging Neighbourhoods permet aux propriétaires de faire installer gratuitement de nouvelles fenêtres, des filtres à air, un meilleur système de chauffage et de climatisation ainsi que de faire augmenter l’isolation de leur maison.

Les rénovations ont été faites dans 39 de quelque 200 maisons du quartier Delray, en bordure de l’autoroute I-75. Les améliorations seront apportées à une dizaine d’autres maisons d’ici la fin de l’année.

Un autre volet du programme permet à des propriétaires occupants du quartier d’échanger leur propriété contre une nouvelle maison ou encore une résidence qui a été rénovée, dans un autre quartier.

Le financement du programme provient d’un fonds de 45 millions de dollars créé par une entente entre le quartier, la Ville de Détroit, le Michigan et le Canada.

D’après les informations de CBC