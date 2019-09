De petites grenouilles causent de gros maux de tête aux promoteurs immobiliers de Gatineau

La rainette faux-grillon, un amphibien à peine plus gros qu'une pièce d’un dollar, est considérée comme une espèce menacée au Québec (Nouvelle fenêtre) .

La présence de cette grenouille désormais célèbre dans un espace derrière la Maison de la culture de Gatineau a donc freiné les ambitions du promoteur Alain Adam.

Ce dernier a acheté en 2011 une partie de la terre où des rainettes faux-grillon ont été recensées pour y construire 1000 logements et un complexe commercial.

Le projet est évalué entre 400 et 500 millions de dollars. Mais avant de pouvoir aller de l’avant, M. Adam doit obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec.

Il n’a pas encore lancé de démarches en ce sens, espérant plutôt que les élus municipaux et provinciaux puissent s’entendre avant et lui donner le feu vert plus rapidement.

Promouvoir la densification urbaine

M. Adam a souligné avoir donné à la Ville des terres avec une valeur écologique et une biodiversité encore plus importante.

Les espaces que l’on a donnés à la Ville en guise de compensation sont plus grands, ont une plus grande valeur environnementale et elles seront mieux protégées et préservées , a-t-il affirmé.

Pour le promoteur, la meilleure façon de ralentir l’étalement urbain est de construire sur les terrains libres au centre-ville. C’est ce que nous proposons avec notre projet dans le secteur de la Cité, qui est le deuxième plus gros centre urbain de Gatineau.

Un enjeu qui persiste

Le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, a noté que la Ville travaille avec trois promoteurs, dont M. Adam, qui ont des problèmes semblables.

Ce que je veux faire comme représentant de ce secteur, c’est de trouver une façon de résoudre ce genre de situation pour l’ensemble du territoire une fois pour toutes , a-t-il affirmé.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le conseiller du district du Versant, Daniel Champagne. (archives). Photo : Radio-Canada

La rainette faux-grillon a compliqué d’autres projets de construction à Gatineau, dont la construction du nouvel aréna Guertin. Dans ce dossier, Québec a donné son approbation au projet en janvier 2018.

En échange, la Ville de Gatineau a dû signer une entente selon laquelle elle s’engageait à protéger la rainette faux-grillon à l’avenir.

Nous payons nos taxes

Dans une déclaration écrite envoyée à CBC, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a affirmé qu’il poursuivait son travail dans ce dossier.

M. Champagne a quant à lui indiqué que Gatineau a déjà délimité neuf habitats pour les rainettes faux-grillon sur son territoire.

Nader Dormani, un autre promoteur qui veut développer un complexe résidentiel et commercial dans le secteur, dit avoir confiance d’obtenir les approbations nécessaires, mais il aimerait que le processus soit plus rapide.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Nader Dormani croit que son projet au centre-ville est plus écologique que de développer des résidences à Buckingham, ce qui encouragerait l'étalement urbain. Photo : CBC

On trouve que le ministère de l’Environnement du Québec est un peu trop slow des fois qu’il a des exigences qui ne sont pas raisonnables , a-t-il noté. Nous payons des taxes pour ce terrain, nous l’avons achetée pour la développer, pas pour la laisser telle quelle.

Une partie importante de la chaîne alimentaire

Vance Trudeau, qui étudie les hormones de reproduction des poissons et des amphibiens à l’Université d’Ottawa, fait valoir que la rainette faux-grillon est une pierre angulaire des écosystèmes humides de la région.

Quand leur population est en déclin, ça veut dire moins nourriture pour les autres espèces. Il a donc un déclin — parfois rapide, parfois graduel — du reste de l’écosystème , a-t-il expliqué.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Vance Trudeau se spécialise dans la reproduction des poissons et des amphibiens. Photo : CBC

Il importe donc, selon le biologiste, de trouver un meilleur équilibre entre protection de l’environnement et développement économique.

Quelle sera la compensation si on perd un espace vert et les espèces qui y vivent , a-t-il lancé.

Avec les informations de Robyn Miller de CBC