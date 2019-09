Vente de la Place Assomption : une page d'histoire est tournée

Cette transaction immobilière constitue un moment charnière de l'histoire de cette grande entreprise qui a vu le jour aux États-Unis au début du 20e siècle, pour répondre aux besoins des Acadiens.

L'édifice de 20 étages trône au centre-ville de Moncton. La Place Assomption a été érigée au début des années 1970, en pleine période de tensions linguistiques dans une ville dont le maire avait rabroué des Acadiens qui demandaient des services en français. Si l'entreprise entend demeurer au centre-ville, certains, comme Denis Losier, grand militant acadien, y voient la fin d'une époque.

Ç'a été la fierté de dire : "On est capables, en plein milieu de la ville du maire Leonard Jones, qui est anti-français. On vient de démontrer que les Acadiens et Acadiennes peuvent réussir dans le domaine économique" , affirme Denis Losier.

Denis Losier a occupé le poste de président-directeur général de l'entreprise de services financiers Assomption Vie durant 19 ans, jusqu'en 2013. Celui qui a aussi été président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick avoue avoir eu un pincement au coeur en apprenant que l'édifice appartenant à la collectivité acadienne avait été vendu.

M. Losier se souvient d'une marche dans les années 1970, organisée au centre-ville de Moncton par des étudiants portant un cercueil à l'hôtel de ville. Il s’agissait d’un enterrement symbolique de la peur.

Moi, c'est ce qui m'a fait rester au Nouveau-Brunswick. Je me disais : "On a fini cette période d'agression linguistique. On a la Loi sur les langues officielles, on a des sociétés acadiennes qui commencent à réussir et s'implanter dans des milieux qui ne veulent pas nécessairement, comme Moncton." Et si on n’avait pas eu cette atmosphère créée par la société l'Assomption, je ne serais pas resté au Nouveau-Brunswick, raconte M. Losier.

L’ancien PDG a souvent pris position en faveur des droits des Acadiens. En 2012, il fut l'instigateur d'une lettre signée par des membres influents de la communauté acadienne appuyant le bilinguisme et la dualité linguistique, et dénonçant l'accusation selon laquelle ces derniers seraient responsables du déficit de la province.

Même lorsque j'étais PDG, souvent, je faisais des interventions au niveau économique, au niveau linguistique et au niveau politique également pour que certains dossiers importants soient écoutés , déclare-t-il.

Les débuts d'une grande aventure

La création de la Société nationale de l'Assomption remonte au début du 20e siècle. Lors d'une assemblée à Fitchburg en 1903, un groupe d'Acadiens fondent une société de bienfaisance et de secours mutuels qui se donne comme mission de trouver du travail pour les chômeurs et d'aider les démunis en cas de maladie ou de décès.

Ces services sont financés par les cotisations des membres. La Société nationale de l'Assomption se donne également comme mission de préserver la langue et la religion.

Aujourd'hui, on dirait que ça représente l'activisme de l'Acadie de la diaspora. À l'époque, on parlait des Acadiens qui avaient émigré, qui se trouvaient dans cette région-là et qui avaient besoin de secours, qui avaient besoin d'aide mutuelle , explique Phyllis LeBlanc, professeure d'histoire à l'Université de Moncton.

Les succursales se sont multipliées rapidement en Nouvelle-Angleterre pour s'étendre ensuite dans les Maritimes. En 1913, la maison mère de la société fut transférée de Fitchburg au Massachusetts, à Moncton. Depuis, elle n'a cessé de se développer grâce aux succursales qui étaient ancrées dans les communautés.

Elle a été très impliquée dans toutes les revendications acadiennes à cette époque, jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Une campagne pour avoir une paroisse francophone à Moncton, par exemple. L'idée d'avoir un jour un archevêché acadien à Moncton, poursuit Phyllis LeBlanc.

Mme LeBlanc ajoute que l'Assomption a même fait l'acquisition au début des années 1920 du site commémoratif de la déportation des Acadiens de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse.

Avec l'expansion au-delà des frontières de l'Acadie, l'entreprise passe d'une fraternelle à une mutuelle. Mais l'Assomption continue son action communautaire par le biais de la fondation qui porte son nom, en offrant notamment des bourses d'études.

Symbole de progrès et de détermination, le grand « A » de la Place Assomption va demeurer bien visible, assurent les dirigeants, puisque l'entreprise a signé un bail de 10 ans avec les nouveaux propriétaires de la Place Assomption.

