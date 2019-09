Début de l’enquête du coroner sur la mort de deux mineurs sudburois

Le coroner régional du Nord de l’Ontario commence lundi son enquête sur les circonstances de la mort des Sudburois Normand Bisaillon et Marc Methe, survenue en mai 2014. Alors âgés respectivement de 49 et de 34 ans, les deux hommes ont perdu la vie alors qu’ils travaillaient à 2 kilomètres sous terre à la mine Lockerby.

Au moment de leur décès, les victimes travaillaient pour l’entreprise Taurus Drilling Services, un sous-traitant de la minière First Nickel.

Cette dernière a expliqué que l’effondrement d’une partie de la mine qui a causé la mort des deux hommes était survenu à la suite d’une activité sismique.

En février 2018, First Nickel a été reconnue coupable de six manquements à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et a été condamnée à payer 1,3 million de dollars, une sanction que la Couronne considérait sans précédent.

L’entreprise avait toutefois déclaré faillite en 2015 et n’a d’ailleurs pas été représentée en cour lors du procès.

L’enquête du coroner, qui avait longtemps été revendiquée par les familles des victimes et des politiciens sudburois, devrait durer cinq jours. Une douzaine de témoins doivent comparaître.

Des recommandations visant à empêcher que des accidents de travail similaires ne se produisent dans le futur seront formulées par la suite.