Une première année marquée par l’ABI pour Jean Boulet

Comment ça va chez ABI? Où on est rendu? Comment va le protocole de retour au travail? C’est le genre de questions que Jean Boulet pose régulièrement depuis la fin du lock-out. Un conflit de travail qui l’occupe encore beaucoup alors qu’il dresse le bilan de sa première année en tant que député et ministre.

En octobre dernier, dès son élection comme député de Trois-Rivières et son assermentation comme ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet a rapidement plongé dans le dossier du conflit de travail à l’ABI.

Au fil des mois, il a multiplié les efforts pour faciliter un rapprochement entre la direction et le syndicat des employés et ce, jusqu’à la fin du lock-out en juillet dernier.

Bien que le conflit de travail soit terminé depuis quelques mois déjà et que le retour au travail des employés soit bien entamé, Jean Boulet dit toujours suivre la situation de près.

À tous les jours à peu près je pose des questions. Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Il dit questionner les conseillers de son cabinet, la direction des relations de travail et la sous-ministre associée en relations de travail.

À la fin du lock-out, Jean Boulet a annoncé un montant de 1,4 million de dollars pour soutenir ABI dans la formation de ses employés.

Questionné au sujet des syndiqués qui ont été suspendus depuis la relance des opérations, Jean Boulet répond qu’ il y des tensions qui découlent d'un conflit d'aussi longue durée . Mais le protocole de retour au travail, ce que j’en sais à ce jour, ça va relativement bien, il est respecté , assure-t-il.

Jean Boulet ajoute que jusqu’ici, il n’a reçu aucune demande d’aide pour les relations de travail, mais il dit demeurer disponible et à l’écoute.

Les parties savent que j'ai des conciliateurs médiateurs, j'ai des experts qui peuvent les aider , explique-t-il.

On n’est jamais totalement sorti du trouble. [...] C’est une entreprise qui a des défis à affronter, des défis de productivité, d’efficacité des opérations, de santé de son climat de relations de travail. Ces défis-là sont constants, sont perpétuels , admet Jean Boulet.

Un quartier des affaires

Parallèlement à son implication dans le dossier d’ABI, Jean Boulet dit aussi avoir avancé d’autres projets, comme celui d’un quartier des affaires au centre-ville de Trois-Rivières.

Je ne peux pas faire d'annonce officielle, mais j'ai toujours en tête de réaliser ce que j'avais annoncé en campagne électorale , dit-il.

Il s’agit d’un concept de zone d’innovation entrepreneuriale qu’il souhaiterait implanter à différents endroits. Jean Boulet affirme qu’il y travaille avec d’autres collègues du gouvernement.

Je veux qu’on ait à Trois-Rivières une vision du futur du Québec et de l’économie. Je veux qu’on se numérise, qu’on se conscientise encore plus à l’importance des nouvelles technologies, qu’on soit plus productifs , explique le ministre.

La pénurie de main-d'oeuvre, les jeunes sans-emploi et les proches aidants sur le marché du travail font notamment partie des autres préoccupations du ministre. Des dossiers sur lesquels il travaille, pendant qu’il reste toujours à l’affût de la situation à l’Aluminerie de Bécancour.