Être la conjointe d’un joueur de hockey : une réalité pas toujours évidente

Pour beaucoup de femmes mariées à des athlètes de haut niveau, quitter sa famille, sa carrière et sa ville natale est un sacrifice nécessaire. Dans un documentaire intitulé « Mariées au jeu », l'épouse de Mathieu Perreault, Jennilie, et trois autres femmes de joueurs de hockey des Jets de Winnipeg racontent leur expérience.

Jennilie Perreault a quitté le Québec avec son mari, Mathieu, pour sa première saison avec les Jets, en 2014. Elle a alors abandonné sa carrière d'orthésiste et de prothésiste en raison des exigences de certification de sa province d’adoption.

Avant de s’installer à Winnipeg, le couple avait déjà vécu à Washington et à Anaheim, aux États-Unis.

« Lorsqu’on aménage dans une ville qui n’est pas la nôtre, on est seul. On manque tous les évènements de la famille », dit Mme Perreault. « On doit tout recommencer, trouver un cercle de nouveaux amis autour de nous pour nous supporter. »

À son arrivée à Winnipeg, Mme Perreault se concentrait sur l’art et l'entraînement physique. Aujourd’hui, elle est une mère à temps plein et s’occupe de ses trois enfants : Violette, 3 ans, et les jumeaux Pénélope et Hector, 2 ans.

Jennilie Perreault se réjouit d’avoir déjà passé 6 ans à Winnipeg. Photo : Fournie par Jennilie Perreault

Elle admet qu’il n’est pas toujours évident d’expliquer aux enfants pourquoi leur père n’est pas présent tout le temps.

« C’est difficile lorsque les enfants demandent quand papa revient et [quand il faut] toujours compter les dodos quand papa est reparti. »

En juillet 2014, Mathieu Perreault a signé un contrat de 9 millions de dollars sur trois ans avec les Jets de Winnipeg. Depuis lors, sa conjointe et lui vivent au Manitoba. Photo : Fournie par Jennilie Perreault

Une équipe pour se soutenir

Jennilie Perreault se réjouit d’avoir passé 6 ans à Winnipeg, mais elle reconnaît que de nombreuses autres conjointes d’athlètes n’ont pas ce « privilège ».

« C’est toujours un stress de ne pas savoir si l’on [va] être échangé ou non, dit-elle. On est vraiment chanceuses ici, à Winnipeg, d’avoir un groupe dans lequel on se soutient. »

En 2015 Brandy Ladd, l'épouse de l’ancien capitaine des Jets, Andrew, a créé une équipe de hockey récréatif appelée les Winos, qui regroupent les épouses et petites amies des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Selon Mme Perreault, les épouses des Jets sont très proches grâce aux Winos. « Nous apportons cette chimie du hockey. Nous sommes une équipe. »

Le documentaire « Mariées au jeu » a été diffusé pour la première fois samedi sur les ondes de la CBC.