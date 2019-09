Santé mentale : l’importance d’appliquer les cinq gestes de premiers soins

La dizaine de personnes qui ont participé à cette activité ont révisé l'essentiel des premiers soins à l’aide de segments théoriques et pratiques.

On fait des exercices, des jeux de rôles, on regarde des vidéos et on parle de certains troubles où nous pouvons appliquer les cinq gestes de premiers soins en santé mentale , explique Francine Proulx-Kenzle, l’une des deux formatrices.

Cinq gestes de premiers soins en santé mentale : A nalyser le risque de suicide ou de blessure

nalyser le risque de suicide ou de blessure É couter sans porter de jugement

couter sans porter de jugement R assurer et donner de l’information

assurer et donner de l’information I nciter la personne à obtenir de l’aide professionnelle

nciter la personne à obtenir de l’aide professionnelle Encourager la recherche de soutien supplémentaire

AÉRIE est le cadre permettant d’avoir une discussion en confiance sur la santé mentale. Source : Commission de la santé mentale du Canada

Francine Proulx-Kenzle insiste pour rappeler qu’il est primordial de retenir ces gestes.

Elle s'appuie sur les données de la Commission de la santé mentale du Canada, qui estime qu’un Canadien sur cinq sera aux prises avec un problème de santé mentale cette année.

Établie près de Pense en Saskatchewan, Francine Proulx-Kenzle offre des services de premiers soins en santé mentale en français et en anglais. Photo : Radio-Canada