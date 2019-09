Voir au-delà d'un fragment de métal ou de pierre grâce à l'archéologie

Le directeur général, David Laroche, a présenté quelques exemples des millions d'artefacts de la réserve située au sous-sol du centre communautaire du quartier Évain.

Pour n'importe qui qui n'a pas d'études, ce sera tout simplement une roche. David Laroche

Il a raconté quelques histoires sur la région et le mode de vie des Anichinabés.

La roche va prendre tout son sens et avoir son histoire à elle. En regardant autant un petit grattoir qu'un outil plus complexe, une pointe, peu importe, que ce soit de l'historique ou du préhistorique on va avoir l'histoire de cette pièce-là et on va être capable, de fil en aiguille, de parler d'autres choses, d'ouvrir un autre tiroir et de faire un lien avec les autres pièces et voir comment on pouvait vivre dans le passé , raconte-t-il.

Charlotte Lafleur en a profité pour s'informer sur le métier d'archéologue.

Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent devenir archéologue. Moi je n'entends pas les jeunes dire : "J'aimerais ça devenir archéologue". Je m'intéresse à ça. Ma matière préférée à l'école c'est l'histoire et c'est ce que je veux faire plus tard. J'aimerais ça ne pas être toute seule , s'exclame-t-elle.

La jeune Charlotte aimerait devenir archéologue. Elle a profité de sa visite au laboratoire d'Archéo-08 pour poser quelques questions à David Laroche. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Elle était soulagée lorsque David Laroche lui a dit qu'il restait encore beaucoup de choses à découvrir.

Je souhaiterais travailler à la Pointe-du-Buisson plus tard parce que j'y ai vécu une histoire vraiment incroyable parce que j'ai trouvé un grattoir et c'est vraiment bien pour moi. Quand les archéologues m'ont dit que c'est super fun trouvé un grattoir, je me suis dit que j'ai une chance de devenir archéologue , se souvient-elle.

Le directeur général, David Laroche a pu expliquer le rôle de la Corporation Archéo-08 aux visiteurs. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Inventaire au lac Matchi-Manitou

L'inventaire près de la communauté autochone de Lac-Simon au mois d'août aura permis notamment de répertorier 16 sites.

Dans ces 16 sites-là, il y en a que c'était seulement des sites de plage, donc du matériel qui a été érodé. Par contre, il y a quand même des sites qui ont été découverts avec du matériel en place en stratigraphie, donc dans le sol , affirme-t-il.

Pour David Laroche, c'est un endroit de l'Abitibi qui gagne à être connu. Le Témiscamingue aurait aussi beaucoup de territoires inconnus à ce jour.

Un conseil si on tombe sur un artefact

David Laroche conseille aux personnes qui trouvent du matériel qui pourrait intéresser les archéologues de contacter Archéo-08 ou le ministère de la Culture. Un objet qui peut sembler banal pourrait permettre d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue.