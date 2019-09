L'église Saint-Jean-Baptiste ouvre pour une première fois en plus de 4 ans

Des centaines de résidents et d'anciens paroissiens ont répondu à l'appel du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste et de la paroisse du même nom.

Fermée depuis mai 2015, l'église n'avait pas rouvert ses portes depuis. Vous savez, quand on vit un deuil, on a besoin de temps et bien souvent, un peu comme on le fait avec les personnes, on a besoin de revenir sur les lieux où on a laissé la vie s'arrêter. Les gens avaient ce goût-là , a expliqué le curé Pierre Gingras.

C'est une perte pour le quartier, c'est une grande perte Pierre Gingras, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste

Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, qui a organisé la journée portes ouvertes de dimanche, a tenu à rappeler l'importance du patrimoine religieux dans le quartier, à commencer par cette église construire en 1881.

Jadis, toute la vie communautaire, depuis plus de 100 ans, toute la vie communautaire s'est faite ici ou aux alentours. En fermant cette église-là, une grande partie de la vie communautaire a été détruite, déplore le président du conseil Louis Dumoulin.

Espoir

En août dernier, le Conseil du patrimoine religieux confirmait un investissement de 1,3 million de dollars pour des travaux de réfection sur cette église classée patrimoniale par le gouvernement depuis 1991.

Le montant permettra de lancer des travaux, mais on estime entre 12 et 14 millions de dollars les besoins pour l'église.

La Ville de Québec allongera 650 000 $ et le reste proviendra du ministère de la Culture.

La paroisse Saint-Jean-Baptiste cherche toujours une vocation pour le bâtiment. Le Diocèse de Québec espère lui offrir vocation culturelle et communautaire.

Rien de concret n'a encore été annoncé.