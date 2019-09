Des producteurs de lait de chèvre encore dans l’incertitude

Le propriétaire de la ferme Caprijol, dans Bellechasse, doit composer depuis deux ans avec l'incertitude de pouvoir vendre son lait de chèvre. Son plus gros client, Saputo, pourrait se tourner vers l'Ontario et délaisser le Québec.

Les nuits sont courtes pour Jean-Philippe Jolin. Debout avant 5 h pour traire ses 700 chèvres laitières, le producteur de la Rive-Sud de Québec doit jongler avec l'incertitude de pouvoir vendre son produit.

Son contrat avec Saputo arrive à échéance et il attend toujours une décision de l'entreprise, qui représente 90 % de ses ventes de lait de chèvre.

On attend toujours des nouvelles. Comme chaque automne on devrait avoir des nouvelles d'ici début novembre. On attend ça avec impatience vu l'année qu'on a vécu, on a un petit peu de stress encore .

Le propriétaire de la ferme Caprijol, Jean-Philippe Jolin. Photo : Radio-Canada / Felix Morrissette-Beaulieu

L'an dernier, la multinationale, comme d'autres grandes entreprises québécoises, caressait l'idée de s'approvisionner en Ontario, où elle estimait que le lait est de meilleure qualité, en plus d'être produit en plus grande quantité et à un prix moins élevé.

Finalement, l'entreprise s'est entendue avec les producteurs québécois pour qu'ils adoptent des normes de qualité plus strictes, et a ainsi continué d'acheter leur lait de chèvre.

Un an plus tard, la multinationale maintient toutefois encore un flou quant à ses intentions.

On veut continuer à faire affaire avec eux. On souhaite qu'ils continuent à faire affaire avec nous. Je crois qu'on a été des bons producteurs pour eux autres dans les 20 dernières années. Je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient. On est capable de s'ajuster à la compétition ontarienne, sans problème , croit le père de Jean-Philippe et ancien propriétaire de la ferme Caprijol, Louis Jolin.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Afin de satisfaire à la demande, la ferme Caprijol compte des dizaines de naissances, chaque automne. Photo : Radio-Canada / Felix Morrissette-Beaulieu

La compétition ontarienne pèse de plus en plus sur les producteurs, selon Louis Jolin qui cumule plus de 20 ans d’expérience. Ça change la donne dans le marché. L’Ontario s’est développé très rapidement. Ils produisent vraiment des grosses quantités. Ça s’est développé plus rapidement qu’au Québec .

Les deux éleveurs remarquent également la présence accrue de fromage européen sur les tablettes québécoises. Leur prix, parfois inférieur aux fromages de chèvre québécois, augmente la pression sur les producteurs d’ici.

On s’est pu vraiment où est-ce qu’on s’en va. Est-ce que cette année ça va s’améliorer, ça va être la même chose ou on va se faire faire le même coup ? Jean-Philippe Jolin

Moins de producteurs et une pénurie de lait de chèvre

Le propriétaire de la ferme Caprijol dans Bellechasse aimerait voir des contrats à plus long terme pour une meilleure prévisibilité de la production de lait de chèvre. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Cette incertitude a fait en sorte qu’une dizaine de producteurs ont abandonné le navire au cours des deux dernières années.

C’est le cas notamment d’Isabelle Couture, ancienne propriétaire de Chèvre Érisa, à l’île d’Orléans. « Il fallait faire beaucoup d’investissement pour arriver à satisfaire la demande des grands transformateurs ». Ajoutons à cela la possibilité qu’ils aillent voir ailleurs. Mme Couture a donc décidé de vendre son troupeau.

Résultat : de moins en moins de lait de chèvre est produit au Québec, selon Christian Dubé, président des Producteurs de lait de chèvre du Québec (PLCQ). « Présentement, on est en pénurie de lait de chèvre de façon conjoncturelle. Depuis un an ou deux, certains producteurs ont quitté la production, ce qui fait en sorte qu’on a une pénurie pour le moment ».

D’autres éleveurs se sont tournés vers les États-Unis, selon le président, face à l’incertitude que représentent les gros transformateurs, tels que Saputo, Chalifoux, Agropur et Liberté.

Des contrats plus longs

Un comptoir libre-service a été installé à proximité de la ferme. Photo : Radio-Canada

La ferme Caprijol aimerait que les contrats d'approvisionnement avec les grandes entreprises soient des ententes de plusieurs années, et non des attentes annuelles.

Confronté à l’incertitude, le propriétaire a décidé de se diversifier. On a ouvert un kiosque, un comptoir libre-service qui nous permet de vendre une partie de notre lait transformée en fromage. Idéalement on va en vendre directement à la ferme et à un réseau proche. Mais c’est sûr que ça va toujours nous prendre un gros client comme Saputo , explique Jean-Philippe Jolin.

L'entreprise Saputo n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues.