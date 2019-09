Rapport de la commission Viens : une opportunité pour mettre fin au statu quo, selon plusieurs

Alors que le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics sera dévoilé lundi, plusieurs organisations autochtones y voient un outil pour soutenir des actions concrètes. Des actions qui permettraient d’améliorer les relations entre les Autochtones et allochtones et d’offrir des services publics mieux adaptés aux réalités autochtones.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, attend avec grande impatience le dévoilement du rapport de la Commission Viens. Elle estime qu’il pourrait être un outil de changement prometteur. « Parce que maintenant, on valide qu’il y a une problématique quelque part, et on arrive avec des propositions de solutions », anticipe-t-elle.

Au cours des 38 semaines d’audiences de la commission, 765 personnes ont été entendues et 423 déclarations ont été déposées.

Ghislain Picard a prononcé sa plaidoirie devant la commission Viens. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le chef de l’Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, anticipe les conclusions du rapport.

À la lumière de tout ce qui a été dit à travers les audiences, les témoignages, je serais surpris que la conclusion n’en vienne pas à quelque chose que nous savions déjà, qu’il y a nettement un besoin de revoir le système et de quelle façon celui-ci intervient lorsqu’il s’agit des peuples autochtones , souligne-t-il.

Le dévoilement du rapport est considéré par plus d’un comme une occasion d’insuffler un véritable vent de changement au Québec. On est vraiment en mode action, souligne Mme Michel. On a hâte de s’asseoir avec ceux qui veulent concrétiser les recommandations.

Les services policiers

La directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier, a toujours martelé l’importance des services policiers dans le cadre de cette commission d’enquête qui s’intéressait à plusieurs services publics.

Elle avait notamment accompagné les femmes autochtones de Val-d’Or dans leurs dénonciations des abus policiers dont elles auraient été victimes en 2015. Dénonciations qui avaient mené à la mise sur pied de la commission Viens.

Une position partagée par Viviane Michel. Un de mes plus grands souhaits, c’est vraiment de rétablir le système judiciaire pour que nos femmes soient en sécurité et reçoivent de la protection, souligne telle. Nous, on a voulu [focaliser durant les travaux de la commission] sur le système de police.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, VIviane Michel, lors de son témoignage à la Commission d'enquête «Écoute, réconciliation et progrès», à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada

La crainte de l’absence de gestes concrets

Même si les espoirs sont grands, les craintes quant à la suite qui sera donnée par le gouvernement au rapport sont vives.

Faudrait pas qu’on tombe dans l’oubli, dans cette invisibilité, cet effacement qui est l’histoire des peuples autochtones , redoute la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier.

Il ne faudrait pas qu’on se souvienne de la Commission Viens comme celle de l’indifférence. Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

L’APNQL compte d’ailleurs jouer le rôle de chien de garde quant aux suites qui seront données au rapport. On va s’assurer que le rapport ne retrouve pas rapidement sur les tablettes quelque part , souligne Ghislain Picard.