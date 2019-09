En quête de leurs parents biologiques, deux Bas-Laurentiens partent sur la route des Roms

Deux Québécois d’adoption se préparent à partir en quête de leurs parents biologiques d’origine gitane. Ils feront de ce voyage en Europe un documentaire. Elena Catalina April Gauthier et Sandro Thornton comptent ainsi emprunter la route des Roms, et en font le titre de leur projet.

Je sais que mon désir, c’est de retrouver mes parents : [...] j’aimerais vraiment savoir à qui je ressemble. Elena Catalina April Gauthier

Elena Catalina April Gauthier et Sandro Thornton, qui s’envoleront d’abord vers l’Espagne au mois de mai prochain, ont du mal à cacher leur excitation, bien qu’ils conviennent que cette quête demande une dose certaine de courage.

J’avais toujours fui cette recherche par peur, par crainte, je sais pas trop… Je m’étais fait une idée romancée [de mon père] comme beaucoup de gens font quand ils ne connaissent pas leurs parents. Sandro Thornton

Sandro Thornton est arrivé au Québec à l’âge de cinq ans, en 1976. Fils d’une mère québécoise et d’un père rom, il est né à Barcelone, en Espagne.

Née en 1989 en Roumanie, avant la chute du régime du dictateur Nicolae Ceausescu, Elena Catalina April Gauthier, de son nom d’origine Elena Catalina Imre Rostas, est arrivée au Québec avant d’avoir deux ans. Celle qui est d’abord adoptée par un couple de Québécois vit toute son enfance dans les familles d’accueil.

Avant de rencontrer Sandro grâce à une amie commune, l’an dernier, Elena ne s’était jamais retrouvée face à face avec une personne d’origine gitane, comme elle.

Cette rencontre a été des plus marquantes, pour tous les deux.

J’ai cogné à sa porte un soir, il devait être 9h 30, 10 h du soir. Il a ouvert sa porte, les deux on est restés dans un profond silence, il y avait comme une reconnaissance d’où on vient , raconte la jeune femme.

Pour son acolyte de 48 ans, les Roms, bien qu’ils soient dispersés à travers de nombreux pays d’Europe, se considèrent issus de la même grande famille. C’est un peu ce qui explique que cette première rencontre entre Sandro et Elena se soit passée un peu comme des retrouvailles, pour eux.

Leur projet de documentaire, qui prend forme autour d’une quête identitaire entre l’Espagne et la Roumanie, s’est ainsi construit de façon évidente. Sur la route des Roms se voudra à la fois une façon de témoigner de cette aventure très personnelle, mais aussi d'entrer en contact avec la réalité des gitans, encore très difficile et méconnue, estiment les instigateurs.

Il y a une raison pour laquelle l’histoire des Roms est peu connue. Parce que justement les Roms ont été ostracisés dès le début de leur migration, dès le début de leur départ de l’Inde , explique Sandro Thornton, professeur à l’École des métiers du cinéma au Cégep de Rivière-du-Loup.

Dans le même sens, Elena Catalina April Gauthier, qui est psychosociologue, précise que le documentaire sortira assurément de l’aspect folklorique.

Quand je pense aux Roms, je ne pense pas instinctivement au folklore, à la musique, au chant et à la danse. Moi, ce qui me vient, c’est plus comment ce peuple-là a pu survivre à des milliers d’années de discrimination, d’exil, de persécution et de violences de toutes sortes , affirme celle qui a grandi à Rimouski.

Encore aujourd’hui, sur la scène politique on dit "il faut s'occuper de la problématique des Roms", et sur la scène publique, on les traite en parias. Elena Catalina April Gauthier

Pour les deux amis, ce projet de film leur servira de cadre et de guide dans cette quête qui s’annonce prenante émotionnellement .

Ils auront également tous deux l’occasion de s’appuyer, alors qu’ils se sentent issus du même clan, un peu comme un frère et une sœur , soutient Sandro.

Ce courage-là dont on a besoin pour aller à la rencontre d’un univers qui est quand même oui, extraordinaire, mais trouble aussi, bien ça va faire du bien d’avoir quelqu’un à côté qui va comprendre, qui va avoir de l’empathie. Et d’être de deux générations différentes, un homme, une femme, moi je trouve ça fantastique.

Une recherche qui s'annonce ardue

Bien des défis attendent les deux Québécois, notamment sur le plan institutionnel. Elena s’attend à devoir passer beaucoup de temps, rendue en Roumanie, dans les tribunaux et les hôtels de ville.

De son côté, Sandro, qui sera à la fois réalisateur et protagoniste dans le documentaire, devra mener ses recherches à partir des quelques indications physiques et géographiques que sa mère lui a communiquées, avant son décès.

Beaucoup de Roms portent actuellement des surnoms pour ne pas être identifiés, retracés ou enfermés et ça va être la grande difficulté qu’on va avoir, Elena et moi.

Des Roms installés le long d'un chemin de fer abandonné à Paris, en France, le 2 février 2016 Photo : Reuters / Jacky Naegelen

Elena dit ne pas craindre que ses recherches demeurent vaines. Cette seule démarche en soi lui permettra, explique-t-elle, de reprendre contact avec ses origines.

Je pense que cette rencontre [avec Sandro], c’est une rencontre miraculeuse de la vie. Sandro pour moi, dans ma vie, c’est un miracle pour aller rencontrer d’où on vient tous les deux.

Je trouve ça unique, ce qu’on s’en va faire, et je trouve que ça soulève le voile sur un monde qui est méconnu, tabou, mystérieux. Elena Catalina April Gauthier

Le documentaire Sur la route des Roms sera tourné sur une durée de trois mois, de mai à juillet 2020. Sandro et Elena racontent que le projet trouve déjà des échos au Québec : ils disent avoir reçu des messages d’autres Roms installés dans la province, interpellés par leur quête.