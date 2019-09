Un plan de l'AFO pour le vieillissement de la population francophone

Le livre blanc sur le vieillissement des francophones de l’Ontario, dévoilé lundi, présente des mesures adaptées aux défis particuliers des aînés francophones, plus vulnérables au vieillissement en raison de différents facteurs socio-économiques.

Selon le rapport présenté par l'AFO, la communauté francophone de l’Ontario est plus âgée que celle de la province dans son ensemble. Cette population vieillissant dans un contexte minoritaire présente aussi certains défis particuliers.

Les données rapportées dans le livre blanc, qui s’appuient sur l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes, démontrent que les Franco-Ontariens ont un niveau de scolarité et de revenu inférieurs au reste de la population ontarienne.

L’étude souligne également que les aînés francophones sont plus enclins à subir l'isolement ou éprouver des difficultés liées à l’accès aux services, puisque plusieurs résident en zones rurales. De plus, ces aînés sont plus nombreux à rapporter une mauvaise santé physique et mentale.

La difficulté d’obtenir des services en français et les impacts de cette barrière doivent stimuler une réflexion stratégique pour conscientiser et engager un dialogue de fond avec les responsables politiques et gouvernementaux , écrit l'AFO dans son livre blanc.

Les recommandations de l’AFO Accroître l’accès aux données probantes sur le vieillissement des populations francophones en Ontario en finançant des études permettant d’identifier les besoins spécifiques de ces populations.

Améliorer l’offre de services communautaires en français, afin de diminuer l’insécurité financière et les barrières linguistiques, et réduire l’isolement des aînés francophones.

Accroître l’offre de soins de longue durée adaptée aux aînés francophones.

Promouvoir des modèles comme le vieillissement actif et éviter de considérer la vieillesse comme une pathologie.

Faire des pressions au niveau municipal pour s’assurer que des services sociaux et communautaires en français sont disponibles dans toutes les régions identifiées au préalable par le Commissariat aux services en français de l’Ontario.

L'AFO demande également la mise sur pied d'un système de gouvernance provinciale francophone veillant entre autres à l'amélioration des services en français, à la coordination de ressources communautaires et la création d'un outil reliant les aînés aux opportunités de travail et de bénévolat dans leur région.

Le livre blanc a été rédigé en collaboration avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) qui réclamait une étude sur le vieillissement depuis quelques années.

