Grèce : émeutes dans un camp de migrants après un incendie

Sur place, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour contenir les émeutiers, tandis que les pompiers s'efforçaient d'éteindre l'incendie.

Selon le témoignage d'un réfugié à l'Agence France-Presse, les émeutes auraient éclaté à cause du retard pris par les pompiers.

Le feu a commencé dans le camp. Alors, six, sept conteneurs [hébergeant des migrants] étaient en flammes. On a appelé les pompiers qui sont arrivés après 20 minutes. On s'est mis en colère!

Fedouz, réfugié afghan de 15 ans