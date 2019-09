Autoroute 417 : augmenter la limite de vitesse n’est pas sécuritaire, selon un chercheur

La limite de vitesse sur l’autoroute 417 entre Ottawa et le Québec est passée à 110 km/h depuis le 26 septembre. Mais de telles initiatives posent de sérieux risques de sécurité, d’après un professeur britanno-colombien qui étudie les limites de vitesse et la sécurité routière.

Gordon Lovegrove est professeur associé en ingénierie à l’Université de la Colombie-Britannique. Sa province a augmenté les limites de vitesse à 120 km/h sur 1300 kilomètres d’autoroute en 2014.

Les partisans d’une telle mesure, peut-on lire dans une étude cosignée par M. Lovegrove datant de 2018 (Nouvelle fenêtre) , faisaient valoir qu’une limite plus élevée était sécuritaire parce que les conducteurs et leur véhicule sont maintenant mieux adaptés aux vitesses plus importantes.

Une limite de vitesse supérieure de 10 % ne signifie pas toujours que vous vous y rendrez 10 % plus vite. Vous avez d’autres conditions de circulation, vous avez des conditions météorologiques par exemple , souligne l’expert.

Les auteurs de l’étude parue dans le journal scientifique Sustainability ont constaté que les accidents mortels avaient augmenté de 118 % sur les segments routiers avec une vitesse permise de 120 km/h.

À des vitesses plus élevées, les conducteurs qui font des erreurs font des erreurs plus catastrophiques. Gordon Lovegrove, professeur associé en ingénierie à l’Université de la Colombie-Britannique

Les réclamations pour des blessures subies sur la route et pour les véhicules accidentés ont également grimpé de 30 % et de 43 %, respectivement. Confronté aux données, le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de réduire la vitesse sur 570 kilomètres d’autoroute.

Même si le projet pilote ontarien propose une augmentation moins importante que celle de la Colombie-Britannique, la science derrière l’augmentation du risque d’accidents mortels reste la même.

L’énergie absorbée ou libérée lors d’une collision à une vitesse supérieure de 10 % sera supérieure de 20 % , illustre le chercheur.

Les policiers resteront stricts

Même lorsque la limite s'établissait à 100 km/h, bon nombre d'automobilistes circulaient à plus haute vitesse, prétextant une sorte de tolérance non écrite de la part des policiers. La sergente Cynthia Savard de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) est cependant catégorique : un tel seuil psychologique n'existe pas.

La limite a été augmentée à 110 kmh. Donc à 111 km/h, vous pourriez avoir un ticket. C’est la loi , souligne-t-elle sans ambiguïté.

Pour sa part, M. Lovegrove est d'avis qu'il faudra un peu plus que le spectre de la présence policière sur la route pour faire respecter les limites de vitesse.

La police ne peut pas être présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous devons donc utiliser notre technologie émergente pour surveiller et faire respecter les vitesses et pour encourager les gens , avance-t-il.

Avec les informations de Martin Robert et de Maxime Huard