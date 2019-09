Difficile de trouver un déneigeur à Saint-Boniface

L’entrepreneur qui les desservait auparavant leur a signifié qu’il ne le ferait plus.

Les nombreux appels de Bonifaciens à d'autres compagnies n'ont pas porté fruit : les déneigeurs leur ont répondu qu’ils résidaient trop loin.

Pour les entrepreneurs, ce n'est plus payant de venir jusqu'ici. Puis les années dernières, les entrepreneurs ont mangé de l'argent , souligne Yves Noël, résident St-Boniface.

Parmi les voisins de M. Noël, des personnes âgées, des grandes cours et des terrains accidentés.

Le résident de Saint-Boniface croit que la Ville pourrait inclure ce service dans la signature du contrat de déneigement, comme d'autres services.

Les fosses sceptiques, aussi c'est privé. Puis les fosses sceptiques, parce qu'il y avait des gens qui les négligeaient. Ils le chargent sur le compte de taxes, et ils y voient , soutient M. Noël.

Le maire de Saint-Boniface indique que ce n'est pas si simple.

C'est sûr et certain qu'il faut vérifier avec les affaires municipales, parce que maintenant, c'est assez serré, les lois , indique le maire, Pierre Désaulniers.

Pénurie de main-d'oeuvre et neige abondante

La pénurie de main d'oeuvre rend la vie difficile aux déneigeurs. Ces entrepreneurs ont décidé d'augmenter le salaire de leurs employés. Ils sont même en pleine campagne pour recruter de nouveaux clients. La neige abondante des derniers hivers nuit à leurs profits.

Les chutes de neige importantes nous forcent à sortir plus souvent, à être plus présents sur les routes, donc nécessairement, plus de coûts. C'est pour ça aussi qu'on a dû ajuster la main-d'oeuvre , affirme le copropriétaire de Déneigement Brouillette, Maxime Gélinas.

Pour parvenir à être efficaces et rentables, les déneigeurs privilégient les circuits courts.

Nous, se déplacer pour aller faire un client qui fait 5 ou 10 minutes de plus, qui n'est pas dans nos chemins habituels, on refuse , copropriétaireDéneigement Brouillette, Caroline Brouillette.

Les résidents de St-Boniface sont eux à trois kilomètres du village le plus près, mais ils ont peut-être trouvé une solution pour l'hiver qui arrive. Un résident de Charette est prêt à reprendre la liste téléphonique de l'ancien entrepreneur, au grand soulagement d'Yves Noël.

D'après les informations de Pascal Langlois