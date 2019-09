Le concours de photos de Sherbrooke crée la polémique chez les photographes

Les Sherbrookois sont invités à partager leurs meilleurs clichés de l’arrondissement Fleurimont dans le cadre du concours « l’Est prend la pose! ».

Selon plusieurs, les règlements du concours sont trop stricts et portent atteinte aux droits d'auteurs. En s'inscrivant, chaque participant, qu'il soit gagnant ou non, cède ses droits, en plus d'autoriser la Ville à publier leur oeuvre sur toutes ses plateformes sans aucune compensation.

Pour le photographe professionnel, Michel Caron, la Ville va trop loin et mériterait de réviser son règlement.

C’est comme si l’organisation a voulu se monter une banque d’image en ne payant personne, sauf le petit budget qui est mis au prix soit environ 500$. Disons que le deal est très bon pour quelques milliers de photos , a-t-il estimé.

La Ville de Sherbrooke affirme être bien au fait de la grogne. Le conseiller municipal Vincent Boutin assure que le dossier est à l'étude et affirme que la Ville évalue la possibilité de modifier la clause sur les droits d'auteurs.