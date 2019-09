Rendez-vous avec des insectes à Rimouski en fin de semaine

Les plus braves ont aussi pu toucher et même goûter certaines espèces.

Après avoir été bien accueilli dans le cadre de ses visites dans des écoles de la région, le propriétaire de la Bibitte mobile, Pierre-Olivier Ouellet, a décidé d’ouvrir sa collection de papillons, de grillons et d'arachnides au grand public.

Pierre-Olivier Ouellet, fondateur de la Bibitte mobile Photo : Radio-Canada

Avant même la fin du week-end, M. Ouellet a qualifié l'événement de succès. [Samedi] on a eu 1500 entrées payantes et dimanche on s'attend sensiblement à la même chose. Ça va être une de nos grosses villes, on pourrait dire , a-t-il dit.

C'est ludique, c'est interactif. Les gens parfois ont peur qu'on n'ait que des insectes naturalisés, mais on en a des vivants, on peut y toucher. On a une volière à papillons, des ateliers d'épinglage, des dégustations , a raconté l'entrepreneur.

Des milliers d'espèces différentes étaient exposées à Rimouski au cours de la fin de semaine. Photo : Radio-Canada

L'importance d'affronter ses peurs

Selon le fondateur de la Bibitte mobile, cette activité est l'occasion pour les enfants, mais aussi les parents, d'affronter leurs peurs.

On aime ça travailler avec les jeunes parce qu'ils n'ont souvent pas les mêmes peurs et appréhensions que les adultes [...]. Souvent, les jeunes, on va leur dire ''Tiens, c'est une sauterelle. Veux-tu en manger?'' Et ils vont dire ''pourquoi pas?'' , a mentionné M. Ouellet.

Myllan Lebrun-Bouillon est heureux d'avoir pu conquérir sa peur des tarentules. Photo : Radio-Canada