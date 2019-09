La Chine donnera mardi un aperçu de ses ambitions militaires

Un défilé militaire organisé mardi en Chine offrira un rare aperçu de son arsenal secret en développement, et peut-être même un missile nucléaire qui pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes, au moment où Pékin se rapproche de Washington et d’autres puissances en matière de technologie d’armements.

Le Dongfeng 41 fait partie d'une série de nouvelles armes que les médias chinois pourraient dévoiler lors du défilé marquant le 70e anniversaire de la prise du pouvoir du Parti communiste. D'autres matériels pourraient aussi être présentés comme un drone supersonique et un sous-marin robot.

Le défilé mettra en évidence les ambitions de Pékin à faire valoir ses revendications sur Taïwan, la mer de Chine méridionale et d'autres territoires contestés, et de défier Washington en tant que force dominante dans la région.

L'Armée de libération populaire, la plus grande armée du monde avec ses 2 millions d'hommes et de femmes en uniforme et les dépenses annuelles les plus élevées après les États-Unis, travaille également sur des avions de chasse, le premier porte-avions construit en Chine et des sous-marins à propulsion nucléaire.

Le porte-avions chinois Liaoning Photo : AFP/Getty Images / WANG ZHAO

De nombreux observateurs, y compris des militaires américains, disent que "cela se rapproche de ce que nous faisons", et ils commencent à s'en inquiéter. Siemon Wezeman, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Selon le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le major général Cai Zhijun, le défilé de mardi comptera 15 000 soldats, plus de 160 avions et 580 pièces d'équipement militaire.

Beaucoup de nouvelles armes seront présentées pour la première fois , a déclaré M. Cai à la presse la semaine dernière. Quand on lui a demandé si cela inclurait le Dongfeng 41, M. Cai a répondu : « S'il vous plaît, attendez et voyez. »

Nouvelles capacités

La capacité de déployer ses forces est de plus en plus urgente pour les dirigeants chinois, qui veulent contrôler les voies de navigation et les eaux revendiquées également par le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines et d’autres gouvernements.

La Chine a développé ses capacités nucléaires, spatiales, informatiques et autres pour atteindre des adversaires potentiels dans le monde entier , a déclaré la Defense Intelligence Agency, l’agence de renseignement de la défense américaine, dans un rapport publié en janvier.

Selon le SIPRIStockholm International Peace Research Institute , les dépenses de l’Armée de libération populaire ont augmenté de 5 % l’an dernier pour atteindre 250 milliards de dollars, soit environ 10 fois leur niveau de 1994. Les États-Unis, avec des effectifs de 1,3 million d’hommes, devançaient de loin la Chine avec des dépenses de 650 milliards de dollars, soit plus de deux fois et demie celles de la Chine.

Pékin est considéré, avec les États-Unis, comme un leader dans le domaine des drones, qu'il vend au Moyen-Orient.

Dans le domaine des véhicules aériens non pilotés, la Chine a fait beaucoup de progrès ces dernières années et dispose d'une vaste gamme de systèmes en cours de développement. Harry Boyd, de l'Institut international d'études stratégiques à Londres

Aucun détail sur le Dongfeng 41 n'a encore été publié, mais le Center for Strategic and International Studies, à Washington, estime qu'il pourrait avoir la portée la plus longue du monde, soit 15 000 kilomètres.

Selon les analystes, le DF-41, qui vole à 25 fois la vitesse du son, pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes avec jusqu'à 10 ogives multiples indépendamment guidées, une technologie connue sous le nom de MIRVmultiple independently-targetable re-entry vehicle (ou multiple independently-targetable re-entry vehicle).

Le missile principal actuel de la Chine, le Dongfeng 31, a une portée de plus de 11 200 kilomètres, ce qui lui permet d’atteindre la majeure partie du territoire continental des États-Unis.

Les photos diffusées sur les médias sociaux chinois des préparations du défilé montrent des images floues d'un éventuel drone d'attaque surnommé « Sharp Sword », et d'un autre drone, le DR-8 ou Wuzhen 8.

Le défilé pourrait aussi donner des signes plus subtils des plans de la Chine, a dit M. Wezeman, du SIPRIStockholm International Peace Research Institute .

Les avions-citernes ou les marines dans des véhicules amphibies pourraient indiquer l'importance d'une intervention à longue portée , a-t-il dit. Les missiles de défense aérienne pourraient montrer que Pékin se prépare à la guerre avec les États-Unis ou un autre adversaire avancé.

Des marines de l'Armée de libération populaire de Chine lors d'une parade, le 23 avril 2019 Photo : AFP/Getty Images / MARK SCHIEFELBEIN

Les analystes veulent en savoir davantage sur les logiciels chinois, les appareils électroniques et les réseaux de contrôle sans fil, a déclaré M. Wezeman.

Dix véhicules remplis d'antennes peuvent donner une indication que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour la Chine. Siemon Wezeman, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Si des lanceurs mobiles de missiles nucléaires sont exposés, cela pourrait aider à faire la lumière sur la façon dont Pékin voit le défi de maintenir sa crédibilité avec sa dissuasion nucléaire , a dit Harry Boyd, de l'Institut international d'études stratégiques à Londres.

Selon le SIPRIStockholm International Peace Research Institute , la Chine possède environ 280 ogives nucléaires, contre 6450 pour les États-Unis et 6850 pour la Russie. Pékin dit vouloir une dissuasion nucléaire minimale crédible , mais ne sera pas le premier à utiliser des armes atomiques dans un conflit.

Les lanceurs mobiles rendraient plus difficile pour tout ennemi potentiel d'effectuer une première frappe , mentionne M. Boyd.

Les photos satellites montrent que la Chine augmente le nombre de ses lanceurs de missiles DF-41 et DF-31 pour passer de 18 à 36 lanceurs, affirme M. Boyd.