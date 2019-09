Un édifice historique du centre-ville de Winnipeg est la proie des flammes

Les pompiers ont utilisé des échelles aériennes et des jets d’eau pour combattre le feu. De plus, le drone du Service des ambulanciers paramédicaux de Winnipeg et l’hélicoptère du service de police ont été utilisés pour diriger les équipes et les aider à combattre le feu.

La Ville de Winnipeg a indiqué dans un communiqué que les équipes devraient rester sur place pendant un bon moment.

Plusieurs rues dans le secteur sont fermées à la circulation.

La cause de l'incendie n'est pas connue pour l'instant ni l'importance des dommages. Une fouille du bâtiment a été effectuée et aucun occupant n'y a été trouvé. Aucune blessure n'a été rapportée.

Le bâtiment désigné historique par la Ville est connu sous les noms de l’immeuble Keewayden ou Crowley. Il a été construit en 1909. Au moment où l'incendie s'est déclaré, l'édifice était en rénovation.