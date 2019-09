Les négociations se poursuivent entre les employés de soutien dans les écoles et l'Ontario

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , le Conseil des associations des conseillers scolaires et des représentants du Ministère de l'Éducation tentent de conclure une entente pour le renouvellement des conventions collectives échues depuis le 31 août.

Cette possible grève du zèle toucherait 63 conseils scolaires de l'Ontario, selon le SCFP, qui représente des concierges, employés de bureau et aides-éducateurs dans la province.

Les parties négocient en présence d’un médiateur, William Caplan, dans un hôtel du centre-ville de Toronto.

Selon le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , les journées de négociations sont longues .

La sécurité d'emploi et le rétablissement de certains services aux élèves sont au cœur des revendications des syndiqués.

Si les négociations avancent suffisamment avant ou après minuit une, le syndicat pourrait annuler la grève du zèle.

Si aucune entente n’est conclue et aucune tentative vers une entente n'a été faite, la grève du zèle sera officiellement déclenchée, selon le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Durant une grève du zèle, les employés s'acquittent du strict minimum de leurs tâches et refusent de faire des heures supplémentaires.

Classes et services maintenus

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir assure dans un communiqué de presse que les membres du SCFP seront présents au travail et continueront d’offrir des services de base .

Leurs écoles et services de garde demeureront ouverts.

Pour ce qui est du Conseil scolaire Viamonde, l’accueil des élèves et l’enseignement en salle de classe se feront comme d’habitude pendant ce moyen de pression .

Du côté du conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), les écoles sont ouvertes et les cours se dérouleront normalement .

Des employés débordés

La présidente de la section locale 2357 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Sherry Wallace, représente 1700 employés permanents et environ 2500 employés à temps partiel et temporaires du Conseil scolaire catholique d'Ottawa.

Selon elle, les aides-éducateurs sont débordés par leur charge de travail et n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins dans les écoles.

Nous voulons être capables d'offrir à nouveau les services que nous étions autrefois capables d'offrir aux élèves. C'est devenu de plus en plus difficile de faire plus avec moins [de ressources].» Sherry Wallace, présidente de la section locale 2357 du SCFP Syndicat canadien de la fonction publique

Sherry Wallace affirme que si le conflit de travail perdure, il pourrait y avoir de nouveaux moyens de pression, comme une grève générale ou une grève tournante. Photo : CBC/Trevor Pritchard

Nous allons être au travail [pour] nous assurer que les élèves sont en sécurité, mais il y aura des changements aux tâches quotidiennes. Nous ne ferons pas d'heures supplémentaires, de travail bénévole, et toutes ces petites choses de plus que nous faisons et qui sont prises pour acquises , dit-elle.

Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), la possible grève du zèle risque également de perturber le nettoyage et l’entretien des écoles élémentaires, en plus des écoles secondaires Marie-Rivier, Ange-Gabriel et Jeanne-Lajoie , note la gestionnaire par intérim des affaires publiques et communications, Isabelle Beaudoin.

Pour ce qui est des autres écoles secondaires, de l’Académie catholique Notre-Dame, de l’Éducation Permanente, du Centre professionnel et technique Minto et du Centre éducatif du CECCE, ils sont pour leur part desservis par une firme externe non affiliée et ne seront donc pas affectés par ces moyens de pression , dit le conseil.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a répété au cours des dernières semaines que le gouvernement souhaitait parvenir à un accord qui apporte stabilité aux travailleurs, aux parents et aux élèves.