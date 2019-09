Les femmes de l’Abitibi-Témiscamingue interpellent les candidats à l'élection fédérale

L'organisme affirme que les candidats à l'élection fédérale ne parlent pas assez des questions qui touchent directement les femmes.

Ses membres vont d'ailleurs interpeller les candidats de la région sur les enjeux qui le concernent, une décision prise à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'organisme tenue samedi à Rouyn-Noranda.

L'organisme soulève d'ailleurs plusieurs enjeux sur lesquels il veut que les partis se positionnent.

On veut s'assurer qu'aucun parti politique ne va revoir ou revenir sur la question de l'avortement. Louiselle Luneau la présidente du regroupement.

On [veut] que le parti politique qui va être élu s'engage à travailler à éliminer la pauvreté, que les partis politiques aient une attention particulière aux femmes aînées, à leur santé, aux logements sociaux , a dit la présidente du regroupement, Louiselle Luneau.

La présidente du Regroupement de Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue, Louiselle Luneau Photo : Gracieuseté, Christine Doré

On veut aussi s'assurer que l'âge de la retraite pourrait être de moins de 65 ans, mais jamais plus de 65 ans [...] L'autre chose qui nous préoccupe c'est toute la question de la violence faite aux femmes, on devrait s'assurer de mettre sur pied un plan de lutte nationale contre la violence faite aux femmes , a insisté la Louiselle Luneau.

L'organisation veut aussi entendre les candidats sur la question de l'investissement dans les organismes qui travaillent pour les droits des femmes.

Le regroupement se dit prêt à rencontrer les candidats pour leur présenter sa plate-forme.