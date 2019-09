Une collecte de fonds pour aider les familles des trois Indiens morts dans un accident à Moncton

La tragédie a fortement ébranlé la communauté de Saint-Jean, où ces jeunes devaient commencer leurs études postsecondaires quelques jours plus tard.

Hitesh Patel, Jenish Rana et Abhishek Patel visitaient la région de Moncton avant d’entreprendre leurs cours au Collège communautaire de Saint-Jean.

La communauté indo-canadienne de Saint-Jean a entrepris une collecte de fonds afin d'aider les familles dans le deuil qui n'avaient pas d'assurances pour les aider à couvrir le décès de leurs enfants.

Le président de l'Association indo-canadienne de Saint-Jean, Amit Tamrakar, s'est rendu à Moncton après la tragédie pour offrir son aide aux survivants et aux autorités. Photo : CBC

Bien que rien ne puisse compenser cette perte irréparable, l'objectif est de soulager quelque peu les familles endeuillées en allégeant une partie de leur fardeau financier , indique la communauté indo-canadienne de Saint-Jean.

Le groupe a uni ses efforts avec les associations indo-canadiennes de Moncton et de Fredericton, afin de créer une page sur le site Web Go Fund Me (Nouvelle fenêtre) , où près de 5 500 dollars ont déjà été amassés.

Les bénéfices seront répartis de façon égale entre les trois familles touchées par ce drame.

Le président de l'Association indo-canadienne de Saint-Jean, Amit Tamrakar est en contact avec les proches des victimes en Inde, qui sont atterrés, dit-il. Il aide un salon funéraire à remplir les formalités administratives exigées par le consulat de l’Inde à Toronto pour le rapatriement des dépouilles des victimes.