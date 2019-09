Ressources intermédiaires : 74 postes à pourvoir en Abitibi-Témiscamingue

L’association regroupe les milieux d'hébergement qui accueillent les personnes vulnérables et qui sont financés à 100 % par le gouvernement.

Ces milieux d'hébergement éprouvent actuellement des difficultés à recruter du personnel puisque les salaires offerts ne sont pas concurrentiels.

Elle demande à Québec d'améliorer les conditions de travail, notamment salariales, des employés, des préposés aux bénéficiaires qui représentent la majorité des employés du secteur.

C'est d'ailleurs la situation que vivent 19 ressources intermédiaires (RI) en Abitibi-Témiscamingue et qui hébergent 255 personnes.

Chaque ressource a besoin de recruter 4 nouveaux employés, explique la directrice générale Johanne Pratte.

Comme résultats on a actuellement 74 postes qui ne sont pas pourvus dans les ressources intermédiaires. Ça, c'est un risque pour le service à la clientèle, c'est des services qui ne peuvent pas être donnés, et les principales victimes de cette pénurie ce sont les résidents , dit-elle.

La directrice générale de l'ARIQ, Johanne Pratte Photo : Facebook/ARIQ/Francis Vachon

Une pénurie de personnel qui a des répercussions sur le service qui est offert, ajoute Johanne Pratte.

Il y a un très grand roulement de personnel, dit-elle. On a de la difficulté à recruter, quand les gens arrivent souvent on les perd au bénéfice du réseau public, parce que le préposé qui s'en va dans le réseau public commence à 21 dollars de l'heure alors que dans les ressources intermédiaires la moyenne est autour de 14 à 15 dollars de l'heure. Donc, la différence est très grande, on n'est pas capable de maintenir nos employés et ça affecte directement la clientèle.

Johanne Pratte souhaite que le ministre de la Santé ouvrir le dossier du financement des ressources intermédiaires.

La pénurie de main d’œuvre touche l’ensemble du réseau qui héberge 15 000 personnes vulnérables au Québec.