Les écoles dépendent trop de leurs assistantes en éducation, selon Cardy

Une salle de classe devrait être fonctionnelle avec ou sans assistant en éducation, selon le ministre, qui dit ne pas comprendre cette réalité.

La province doit se rendre à la source du problème afin de comprendre pourquoi « on perçoit le besoin » d'avoir davantage d'assistants en éducation en milieu scolaire.

Ces aides-enseignants sont considérés comme un élément essentiel au modèle d'inclusion scolaire proposé aux écoles depuis un moment déjà.

Ils permettent entre autres aux élèves ayant un handicap ou des problèmes d'apprentissage de rester dans les classes ordinaires et de recevoir les soins adéquats à leurs besoins.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

On doit arrêter de penser qu'on va régler ceci simplement en dépensant de l'argent et en mettant plus d'adultes dans les salles de classe , a indiqué le ministre vendredi, en entrevue avec CBC.

Ce qu'on doit faire, c'est de comprendre d'où vient cette motivation qui a conduit à la nécessité d'avoir plus d'assistants en éducation , souligne Dominic Cardy.

Le District scolaire anglophone Est n'est pas d'accord

Le 17 septembre, le District scolaire anglophone Est a rejeté pour une deuxième fois le budget proposé par la province. Il croit que ses écoles ont besoin de plus de fonds pour embaucher davantage d'assistants en éducation pour ses élèves.

Le 17 septembre, le District scolaire anglophone est a rejeté pour une deuxième fois le budget proposé par la province. Photo : CBC

Le surintendant du district, Gregg Ingersoll, explique qu'il y a un budget prévu pour les aides-enseignants.

Si les coûts dépassent le budget, l'école doit prendre les fonds dans son budget de fonctionnement général, ce qui suscite bien des problèmes pour certaines institutions scolaires, selon M. Ingersoll.

Le district a demandé pour un fonds plus important, mais Dominic Cardy indique que ce n'est pas une option qu'il peut considérer.

Nous n'avons pas d'argent de surplus. Je crois que c'est pas mal clair, depuis le temps des dernières élections et les discussions que j'ai eues avec les autres ministres, que la province est en crise de financement , souligne le ministre.

À droite, Dominic Cardy, ministre de l'Éducation et de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Au lieu d'injecter de l'argent supplémentaire, il veut aller « à la base du problème » afin d'en cerner les solutions viables à long terme, solutions qui ne demandent pas plus de fonds.

Je crois qu'on doit être plus radical et créatif et c'est là que j'espère que j'entendrai davantage du district, au lieu de juste demander pour plus d'argent pour la même chose qui ne fonctionne simplement pas , indique-t-il.

