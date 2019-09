La communauté caribéenne d'Ottawa se réunit pour aider les victimes de l'ouragan Dorian

L'événement gratuit s’est tenu samedi au Centre maçonnique d'Ottawa.

Dorian, l’une des plus fortes tempêtes de l’Atlantique jamais enregistrées, a détruit certaines parties des Bahamas plus tôt ce mois-ci, avec des vents de jusqu’à 295 km/h et un niveau d’eau qui pouvait atteindre environ sept mètres de haut dans certaines régions.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Joanne Robinson du groupe Flo's Seniors, à gauche, et Michael Brooks, de l'association communautaire Rhythm Movements, à droite, ont collecté des fonds pour aider les personnes affectées par l'ouragan Dorian aux Bahamas. Photo : Radio-Canada / Krystalle Ramlakhan

Les Bahamiens à Ottawa surveillent de près les dégâts causés par l'ouragan Dorian. Le nombre de morts est actuellement de 56, et 600 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré vendredi le premier ministre bahaméen Hubert Minnis à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Nous voulons nous assurer que tout le monde reçoit de l'aide , a affirmé Joanne Robinson, directrice de Flo’s Seniors. Au Canada, nous avons beaucoup de chance et nous essayons simplement de partager certaines de ces ressources avec les Bahamas.

Quand un désastre survient, peu importe où il se trouve, en tant que peuple, vous essayez de vous entraider. Joanne Robinson, directrice de Flo’s Seniors

Bien que la Fête de la culture existe depuis environ 10 ans et se soit déroulée dans des centaines de villes à travers le pays, c’est la première année que l’on organisait une version inspirée des Caraïbes à Ottawa.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Judith Headley, organisatrice des Journées de la culture des Caraïbes, a déclaré qu'il était gratifiant de voir toutes les différentes communautés des Caraïbes se réunir au même endroit. Photo : Radio-Canada / Krystalle Ramlakhan

L'organisatrice de cette journée, Judith Headley, espère maintenant organiser cet événement tous les ans et espère ainsi réunir non seulement la communauté des Caraïbes, toutes les communautés culturelles de la capitale.

Chaque association organise ses propres événements, mais nous ne nous sommes pas encore réunis , affirme Judith Headley. Nous organisons tous les ans un séminaire sur la santé où nous nous réunissons tous, mais à part cela, il n'y a rien.

Alors que Hubert Minnis appelait les dirigeants mondiaux à l'Assemblée générale des États-Unis à lutter contre le changement climatique, il a également exhorté les voyageurs à venir visiter l'île et à donner un élan touristique aux Bahamas qui s'efforcent de se remettre de l'ouragan.

Le tourisme est la principale industrie des Bahamas, et les revenus des visiteurs joueront un rôle essentiel dans la reconstruction et la reconstruction des zones touchées , a-t-il déclaré.

Avec les informations de Krystalle Ramlakhan de CBC