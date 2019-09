Fin de semaine tout en culture sur la Côte-Nord

Les Nord-Côtiers sont invités à « découvrir, apprécier et expérimenter » la culture locale dans le cadre des 23es Journées de la culture, qui se tiennent partout au Québec en fin de semaine, dont sur la Côte-Nord.

La population pourra participer à une quinzaine d’activités gratuites à Sept-Îles notamment, jusqu'à dimanche. Ces activités ont pour thème « la rencontre ».

À l'occasion des Journées de la culture, le Musée régional de la Côte-Nord et le Vieux-Poste de Sept-Îles ouvrent gratuitement leurs portes pour la fin de semaine. Un marché aux puces attend notamment les visiteurs avec, entre autres choses, des livres vendus à des sommes symboliques de 10 ou 25 cents, voire un dollar.

On a aussi une série d’articles vintage qui viennent autant du Vieux-Poste que de nos collections – de notre boutique en fait , explique la directrice générale du Musée régional, Johane Bergeron.

La directrice générale du Musée régional de la Côte-Nord, Johane Bergeron Photo : Radio-Canada / François Robert

Un atelier de fabrication de capteurs de rêves, animé par l’artiste innue Stéphanie Pinette-Simard, figurait parmi les activités proposées samedi. Je raconte l’histoire, les origines et la composition du capteur de rêves, et puis la symbolique des couleurs des plumes qui seront fixées au capteur de rêves , dit-elle.

Parents et enfants ont profité d'un atelier sur les capteurs de rêves animé par l’artiste innue Stéphanie Pinette-Simard. Photo : Radio-Canada / François Robert

Parmi les autres activités, la population de Sept-Îles et des environs était invitée à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre samedi matin, où un trio à cordes agrémentait la matinée.

La professeure de violon Danielle Madge s’est réjouie de revoir des visages familiers. On revoit des visages qu’on a vus l’année passée ou l’année d’avant. Il y en a qui sont devenus accros à notre quatuor , dit-elle en souriant.

La professeure de violon Danielle Madge Photo : Radio-Canada / François Robert

Des activités prévues dimanche

Les activités se poursuivent dimanche, notamment au Musée régional de la Côte-Nord entre 10 h et 17 h. L'ensemble folklorique Tam ti delam propose un atelier de danse en avant-midi et une répétition devant public plus tard en journée à la Salle Jean-Marc-Dion.

Ailleurs sur la Côte-Nord, le Centre Archéo Topo aux Bergeronnes offre des courses au trésor guidées de 9 h à 17 h. Jeunes et moins jeunes sont attendus à la Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau de 12 h à 17 h pour l'exposition d'une bande dessinée créée par des aînés contenant 31 histoires.

Les visiteurs pourront aussi créer une bande dessinée collective de 12 h à 14 h. Daniel Naud offrira pour sa part la conférence interactive La thanatologie d'hier à aujourd'hui, à l'Église Saint-Jean-Eudes de Ragueneau, à 14 h.

Avec les informations de François Robert