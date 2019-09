Un nouveau refuge pour animaux ouvre ses portes à Edmundston

L'ouverture officielle du refuge Madawaska s'est déroulée samedi, dans les locaux tout neufs de ce petit paradis pour animaux, sur le boulevard Acadie à Edmundston.

Contrairement aux locaux précédents, le refuge peut maintenant accueillir non seulement des chats, mais aussi des chiens, et ce, dans un environnement ultramoderne.

Les chiens sont dans un local séparé avec accès à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Les chiens ont un local séparé avec un accès à la cour extérieure.

« On se sent vraiment émus, on se sent excités », souligne la présidente du refuge, Michelle Levesque.

Les chats aussi ont une place de choix dans les nouvelles installations, qui comportent une salle de jeux pour félins et un « chatio » extérieur.

Environ une soixantaine de chats pourront y être installés en l'attente d'une nouvelle maison.

Le nouveau refuge Madawaska à pignon sur rue sur le boulevard de l'Acadie à Edmundston. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

« Les chatons qui sont prêts, ils restent plus en famille au lieu d'être séparés ou mis dans une petite cage. Il y a plus d'espace pour eux autres. Ils peuvent grimper », souligne Mme Levesque.

C'est une « Chasse à l'as » qui a permis de financer ce refuge dont le coût a été de 830 000 dollars. La loterie avait rapporté près d'un million de dollars aux responsables du projet.

On a été capable de justement de pouvoir acheter la bâtisse puis de construire et de rénover tout ça sans que ça nous coûte rien. C'est tout payé. Michelle Levesque, présidente du refuge Madawaska

Le refuge est muni de planchers chauffants et d'un système de ventilation neuf. Les planchers et les murs sont recouverts d'un produit lavable pour permettre un meilleur nettoyage de l'édifice.

C'est pas de la peinture qui a après les murs, c'est du plastique. Alors c'est lavable, désinfecté. Les planchers sont faits pour ça.

La présidente du refuge Madawaska croit que le nouveau bâtiment est suffisamment grand pour satisfaire à long terme les besoins des animaux abandonnés dans la région.

Le refuge peut maintenant accueillir jusqu'à 60 chats et une douzaine de chiens. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Le défi maintenant est de sensibiliser les gens à prendre soin de leurs animaux.

Selon un reportage de Bernard Lebel