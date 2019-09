Le centre-ville de Sherbrooke illuminé par le Festival Rivières de lumières

Ça nous permet vraiment d’habiter l’espace du centre-ville de Sherbrooke et de vivre notre rue de façon différente , lance Kristelle Holliday, directrice générale et codirectrice artistique du Théâtre des petites lanternes.

C’est très créatif, c’est rare qu’il y a des activités où on se promène dans la ville et où on découvre des aspects différents de la ville. Yannick Beaudoin, participant

Après avoir assisté à un spectacle de Mamselle Ruiz, les participants de toutes les générations ont déambulé, lanternes à la main, dans le centre-ville.

C’est une ambiance rassembleuse, tu jases avec les personnes dans la rue, tu écoutes de la musique et il y a de la danse , décrit Kristelle Holliday.

L’atmosphère festive s’est déplacée jusqu’au Marché de la gare où des musiciens et artistes multidisciplinaires les attendaient à l’abri des averses.

Tu peux créer ta lanterne individuelle, mais quand elles sont ensemble, il y a le message que tout le monde a sa voix et ça devient rassembleur. Kristelle Holliday, directrice générale et codirectrice artistique du Théâtre des petites lanternes

Fabrication de « lanternes magiques »

L’activité constitue le point culminant du Festival Rivières de Lumières à Sherbrooke.

Pour éclaircir les journées d’automne qui raccourcissent, les jeunes et les moins jeunes ont été appelés à créer des lanternes. Des créations qui ont quelque chose de magique, croit Kristelle Holliday.

Des lanternes sont en train d'être confectionnées à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Depuis juin, les organisateurs de l’événement donnent des ateliers dans les écoles notamment pour bâtir une belle collection d’oeuvres lumineuses variées.

L’activité créative est accessible, rappelle Kristelle Holliday.

Elles sont faites en saule qui est un produit très très malléable et ça permet de faire des sculptures avec ce matériel et on a des lanternes qui deviennent très très complexes à travers les années , décrit-elle.

Les participants ont pu s’inspirer de formes et de couleurs variées pour créer des oeuvres uniques qui ont brillé dans les rues de Sherbrooke.