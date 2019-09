Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet s’arrête dans l'Est

Il a profité de sa visite pour inaugurer les locaux des candidats de la circonscription de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

Yves-François Blanchet croit que son parti a des chances de remporter des sièges dans l'Est-du-Québec. On est un peu dans notre bulle avec nos militants, mais ça semble aller très très bien , estime-t-il.

Moi j’en suis à ma cinquième, sixième présence à Rimouski. Il y a un message là-dedans. C’est pas en quatre ans, c’est en quelques mois à peine. Je veux que les gens de l’Est-du-Québec comprennent pas ce qu’on veut d’eux autres, [mais] ce qu’on veut proposer à eux autres, la vision, le respect de ce qu’ils sont. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Selon le candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, la campagne se déroule très bien sur le terrain comme sur les médias sociaux et la présence du chef dans la région démontre clairement la volonté du parti d'être à l'écoute de la population.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas Photo : Radio-Canada

C’est la sixième présence ici du chef : il était à mon dépôt pour l’annonce de ma candidature à l’investiture, il était présent également à l’investiture, présent au local électoral pour l’inauguration officielle, et puis on attendait clairement sa présence, il nous avait démontré une volonté d’être ici, présent pour rencontrer les gens et ça, ça fait toute la différence.

Plus de pouvoirs en immigration

Le chef du Bloc québécois souhaite que le gouvernement fédéral simplifie les programmes pour accueillir de la main-d'œuvre étrangère afin d'aider les régions qui souffrent de la pénurie de travailleurs.

Yves-François Blanchet affirme que ce sont les entreprises qui doivent absorber les incohérences des deux gouvernements en matière d'immigration.

Le Bloc va revendiquer du gouvernement fédéral qu’il garde strictement les enjeux relatifs à la sécurité parce que ce sont des ententes internationales : malheureusement, on peut pas le ramener au Québec. Le reste, donnez ça au gouvernement du Québec qui va de façon cohérente traiter la sélection, le nombre, les mécanismes d’accueil, la régionalisation, la francisation et ce faisant, soulager les régions qui ont de graves problèmes de main-d’œuvre , soutient-il.

Le chef du Bloc québécois poursuivra sa tournée au Bas-Saint-Laurent à bord de son autobus dimanche. Il se rendra aussi dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia.

Dimanche avant-midi, un point de presse qui abordera les mesures prévues pour les aînés se tiendra en compagnie du candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, et de la candidate dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud.

Yves-François Blanchet terminera sa journée à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, avec la candidate de Manicouagan, Marilène Gill, à l’occasion d’un souper avec le militants.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse