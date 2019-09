Le Bloc québécois veut une amélioration du revenu des aînés

En tournée dans l'Est-du-Québec, le chef du Bloc québécois propose de hausser la pension de la Sécurité de la vieillesse et d’en changer le mode d’indexation pour qu’elle suive l’augmentation des salaires plutôt que l’inflation.

Yves-François Blanchet a détaillé cette idée dimanche lors d’un point de presse à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, un endroit approprié, selon lui, en raison du vieillissement de la population dans certaines régions, dû à l’exode de nombreux jeunes vers les grands centres.

Il faut être capable de développer un modèle de création de richesse pour nos régions qui va faire en sorte que nos jeunes vont avoir envie d’y rester , a expliqué M. Blanchet. C’est comme ça qu’on va bien traiter de façon plus naturelle, de façon économiquement plus automatique, nos aînés.

Le Bloc québécois souhaiterait d’abord voir la pension haussée de 13 % à 15 % du salaire industriel moyen, puis ajustée en fonction de la croissance annuelle de ce dernier, qui est de 2,8 %, plutôt que de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, qui est d’environ 2 %.

Formulaire de demande de pension de la sécurité de la vieillesse. Photo : Radio-Canada / Services Canada

À terme, dans quatre ans, le Bloc québécois estime que la pension de la Sécurité de la vieillesse s’en trouverait majorée de 1301 $ par année, soit 765 $ par mois au lieu de 607 $ à l’heure actuelle.

Les personnes bénéficiant du montant maximal du Supplément de revenu garanti (SRG) obtiendraient une somme supplémentaire de 50 $ par mois, 70 $ pour un couple. Le Supplément varie de 546,17 $ à 907,30 $ par mois, selon l’état matrimonial et le revenu.

Le coût total de l'augmentation de la pension proposée serait, après trois ans, de 7,98 milliards de dollars.

Toutefois, le Bloc calcule qu'en raison de cette hausse de pension et, donc, de leur revenu, les personnes aînées auraient moins recours au SRGSupplément de revenu garanti , ce qui ramènerait le coût net de ces mesures à 3,9 milliards en 2022-2023.

Plus d'influence en contexte minoritaire

Yves-François Blanchet a estimé que la possibilité de l’élection d’un gouvernement minoritaire pourrait ouvrir la porte à des propositions comme la hausse de la pension de la Sécurité de la vieillesse.

S’il y a un gouvernement minoritaire, il y a des fois où ils vont proposer des choses dont le Bloc québécois et les Québécois ne veulent rien savoir , a déclaré le chef du Bloc, en donnant l’exemple de la « fabulation du corridor énergétique » du chef conservateur Andrew Scheer, dont il estime qu’elle équivaudrait à une « expropriation » des ressources du Québec.

Il y aura peut-être des propositions qui seront bonnes et qui serviront le Québec, et tant mieux si ça sert les régions du Canada aussi, on va être pour , a-t-il ajouté.

Dans la plupart des cas, on va être en mesure de négocier et d’exiger des choses des gouvernements. Yves-François Blanchet

La candidate conservatrice Nancy Brassard-Fortin s’est invitée au point de presse du chef bloquiste Yves-François Blanchet. Photo : Radio-Canada

Visite inattendue

Par ailleurs, la candidate du Parti conservateur dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Nancy Brassard-Fortin, s’est invitée dimanche au point de presse du chef bloquiste. Au passage, elle a notamment qualifié Yves-François Blanchet de pelleteur de nuages .

Êtes-vous venue ici pour écœurer le monde? , lui a demandé M. Blanchet. Non , a-t-elle répondu, c’est pour vous voir en action. Je voulais voir comment vous pouvez créer de l’espoir aux gens quand on sait que vous pourrez jamais agir.

Des locaux inaugurés samedi

Samedi après-midi, M. Blanchet avait profité de sa visite pour inaugurer les locaux des candidats de la circonscription de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

Yves-François Blanchet pense que son parti a des chances de remporter des sièges dans l'Est-du-Québec. On est un peu dans notre bulle avec nos militants, mais ça semble aller très très bien , estime-t-il.

Moi j’en suis à ma cinquième, sixième présence à Rimouski. Il y a un message là-dedans. C’est pas en quatre ans, c’est en quelques mois à peine. Je veux que les gens de l’Est-du-Québec comprennent pas ce qu’on veut d’eux autres, [mais] ce qu’on veut proposer à eux autres, la vision, le respect de ce qu’ils sont. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Selon le candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, la campagne se déroule très bien sur le terrain comme sur les médias sociaux et la présence du chef dans la région démontre clairement la volonté du parti d'être à l'écoute de la population.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le candidat dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas Photo : Radio-Canada

C’est la sixième présence ici du chef : il était à mon dépôt pour l’annonce de ma candidature à l’investiture, il était présent également à l’investiture, présent au local électoral pour l’inauguration officielle, et puis on attendait clairement sa présence, il nous avait démontré une volonté d’être ici, présent pour rencontrer les gens et ça, ça fait toute la différence.

Plus de pouvoirs en immigration

Le chef du Bloc québécois souhaite que le gouvernement fédéral simplifie les programmes pour accueillir de la main-d'œuvre étrangère afin d'aider les régions qui souffrent de la pénurie de travailleurs.

Yves-François Blanchet affirme que ce sont les entreprises qui doivent absorber les incohérences des deux gouvernements en matière d'immigration.

Le Bloc va revendiquer du gouvernement fédéral qu’il garde strictement les enjeux relatifs à la sécurité parce que ce sont des ententes internationales : malheureusement, on peut pas le ramener au Québec. Le reste, donnez ça au gouvernement du Québec qui va de façon cohérente traiter la sélection, le nombre, les mécanismes d’accueil, la régionalisation, la francisation et, ce faisant, soulager les régions qui ont de graves problèmes de main-d’œuvre , soutient-il.

Yves-François Blanchet terminera sa journée de dimanche à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, avec la candidate de Manicouagan, Marilène Gill, à l’occasion d’un souper avec les militants.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse