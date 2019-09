La foule au rendez-vous pour la vente des costumes de l’Opéra de Montréal

La file a commencé à se former dès 5 heures du matin à l’extérieur du local, sur l’avenue du Président-Kennedy, cinq heures avant l’ouverture des portes.

L’Opéra de Montréal, qui organise un tel événement pour la première fois de son histoire, souhaite se départir de plus de 2 000 de ses 14 000 costumes pour faire de la place dans son atelier.

Marie-Claude Monette, enseignante au Collège citoyen de Laval, était parmi les premiers arrivés. Elle repart avec une valise, deux sacs à dos bien remplis pour un total de 350 $.

On magasine pour le cours d’arts dramatiques. Les élèves vont pouvoir s’épanouir dans le théâtre avec plein de beaux costumes, donc ça va être beaucoup plus vivant et plus réel. C’est vraiment parfait! Marie-Claude Monette, enseignante

J’enseigne la Révolution française, je vais avoir besoin d’une cape pour le roi qu’on va guillotiner , dit-elle en riant. On voulait aussi d’autres costumes qui pouvaient marcher pour tous types de scènes, on a vraiment trouvé tout ce qu’on cherchait. Ce ne sont pas des choses qu’on peut acheter dans un magasin ordinaire.

Marie-Claude Monette exhibant son costume acheté pour son cours d'arts dramatiques. Photo : Radio-Canada

Elle affirme être arrivée de bonne heure pour avoir un bon choix . On a attendu quand même longtemps, mais ça valait la peine , explique-t-elle. Les prix sont très abordables, on a vraiment de belles affaires .

Les prix des costumes mis en vente varient entre 5 $ et 150 $, alors que la fabrication de certaines pièces a coûté entre 5 000 $ et 10 000 $. Parmi ces pièces, on trouve le costume de la production Le Comte Ory, de 1989.

La cape achetée par Mme Monette a quant à elle coûté près de 50 $. Mais c’est la pièce la plus chère du lot et ça va durer des années et des années encore , dit-elle.

Les prix des costumes varient entre 5 et 150 dollars. Photo : Radio-Canada

Philippe Laurin, quant à lui, est extatique. Il est venu acheter des costumes pour Halloween pour lui-même et pour plusieurs de ses amis.

C’est l’opéra de Montréal, c’est iconique, et puis c’est la première fois qu’ils organisent une telle vente. C’est comme avoir un morceau de l’histoire entre les mains. Philippe Laurin

Il affirme aussi avoir trouvé de « bonnes affaires » pour son quotidien : il y a des affaires très pratiques, pas juste pour se déguiser, comme cette cape qui garde bien au chaud . Pour quelqu’un comme moi qui voyage beaucoup, ça va être super pratique dans l’avion , dit-il. C’est un costume pour la vie.

À l’autre bout de la salle, Myriam Larose déambule avec un tas de tissu de toutes les couleurs débordant de ses bras. Elle dit être venue par amour des costumes et pour se préparer à la prochaine édition de la parade du Mardi gras à la Nouvelle-Orléans, célébrée dans cette ville américaine depuis 1699.

Je n’avais pas une idée de ce que je recherchais, mais les costumes de scène sont tout le temps bien faits, c’est une super occasion. Myriam Larose

Un costume de l'opéra « Le comte d'Ory » Photo : Opéra de Montréal

Pour les organisateurs, l’événement est un franc succès. On savait qu’il y aurait de l’engouement, mais pas à ce point , affirme Pierre Massoud, directeur de production à l’Opéra de Montréal.

C’est une première , assure-t-il. Ça fait 40 ans qu’on accumule des costumes à l’Opéra et on commençait à manquer d’espace dans notre atelier, qui sert aussi d’entrepôt . On a pensé à différentes stratégies et on a trouvé que l’idée de nous démocratiser et de nous rapprocher du public était probablement le meilleur choix , ajoute-t-il.

D'après les informations de Marie-Ève Cousineau.